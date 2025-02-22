AKP'ye katılacağı konuşuluyordu: Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Özbudun, partisinden istifa etti
Gelecek Partisi kurucularından Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa ettiğini duyurdu. Özbudun, istifa açıklamasında, “Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi’nden istifa ediyorum” ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA
Gelecek Partisi kurucularından ve partinin Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa etti.
İstifa kararına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özbudun, "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi’nden istifa ediyorum" dedi.
Özbudun’un yarın yapılacak AKP’nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi’nde, AK Parti rozeti takacağı iddia ediliyor.