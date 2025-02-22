Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

AKP'ye katılacağı konuşuluyordu: Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Özbudun, partisinden istifa etti

Gelecek Partisi kurucularından Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa ettiğini duyurdu. Özbudun, istifa açıklamasında, “Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi’nden istifa ediyorum” ifadesini kullandı.

Siyaset
  • 22.02.2025 18:02
  • Giriş: 22.02.2025 18:02
  • Güncelleme: 22.02.2025 18:05
Kaynak: ANKA
AKP'ye katılacağı konuşuluyordu: Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Özbudun, partisinden istifa etti
ANKA

Gelecek Partisi kurucularından ve partinin Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa etti.

İstifa kararına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özbudun, "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi’nden istifa ediyorum" dedi.

Özbudun’un yarın yapılacak AKP’nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi’nde, AK Parti rozeti takacağı iddia ediliyor.

BirGün'e Abone Ol