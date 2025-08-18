AKP'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon lira finansman sağlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, İller Bankası (İLBANK) iş birliğiyle 860 milyon Türk Lirası tutarında finansman sağladı.

Finansman anlaşması, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İLBANK İzmir Bölge Müdürü İzzet Günal tarafından imzalandı.

Sağlanan kaynakla birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı filosuna 40 yeni araç eklenerek, toplam araç sayısının 152’ye çıkarılacağı ifade edildi.

Başkan Çerçioğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim için en büyük öncelik, hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğidir. Aydın’ın 1. derece deprem bölgesi olması gerçeğini göz ardı etmeden, kentimizi tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sağlanan bu büyük kaynakla yatırımlarımızı hızlandıracak, Aydın’ı daha güvenli ve güçlü bir şehir haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu, 14 Ağustos'ta AK Parti'nin kuruluşunun 24'üncü yıldönümü töreninde AKP'ye katılmıştı.