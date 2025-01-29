AKP'ye katılan Kürşat Zorlu'dan eleştirilere yanıt: Şimdi icraat zamanı

AKP Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, "Bana oy veren vicdanlı vatandaşlarımızın bir takım eleştirilerini de saygıyla karşılıyorum. Hepsinin başımın üzerinde yeri var. Ama yalan ve siyaset kültürünün de bir parçası olmayacağımın altını çizmek istiyorum. Şimdi ülkemiz için, aziz milletimiz için çözüm üretme icraat zamanıdır. Dün olduğu gibi bundan böyle de Türk milletinin menfaatleri ve geleceği için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

İYİ Parti'den istifa ettikten sonra AKP'ye katılan Kürşad Zorlu, kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

"Polemik siyasetinin" dışında kalmak istediğini söyleyen Zorlu, "Bana oy veren vicdanlı vatandaşlarımızın bir takım eleştirilerini de saygıyla karşılıyorum. Hepsinin başımın üzerinde yeri var. Ama yalan ve siyaset kültürünün de bir parçası olmayacağımın altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Zorlu, şunları söyledi:

"Önemli bir gün benim içinde. Yeni bir sürece girdik. Aracılığınızla sadece şunu söylemek istiyorum; Türk milletinin bir evladı olarak, Anadolu'nun bir evladı olarak bugüne kadar polemik kültürünün, polemik siyasetinin hep dışında kalmaya çalıştım. Bundan sonra da öyle olacak. Bu süreçte bana destek veren, yanımda olan... Bana oy veren vicdanlı vatandaşlarımızın birtakım eleştirilerini de saygıyla karşılıyorum. Hepsinin başımın üzerinde yeri var. Ama yalan ve siyaset kültürünün de bir parçası olmayacağımın altını çizmek istiyorum. Şimdi ülkemiz için aziz milletimiz için çözüm üretme, icraat zamanıdır. Dün olduğu gibi bundan böyle de Türk milletinin menfaatleri ve geleceği için çalışmaya devam edeceğim.''