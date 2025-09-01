AKP'ye katılan Özlem Çerçioğlu'ndan 'yatırım' ziyaretleri!

HABER MERKEZİ

CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AKP'yi ziyaret edecek.

Özlem Çerçioğlu, "Aydın’da yapılacak yatırımlar" gerekçesiyle Aydın Valisi Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çerçioğlu, Vali Canbolat’a teşekkür etti.

Parti değiştirdiği günden bu yana bakanlarla bir araya gelen Çerçioğlu'nun saat 16.00'da AKP Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret edeceği belirtildi.

Aydın Valisi Sn. Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret ettik.



Misafirperverliğinden dolayı kendisine teşekkür ederiz. pic.twitter.com/beQ8KyEZz8 — Özlem ÇERÇİOĞLU (@OZLEM_CERCIOGLU) September 1, 2025

ÇERÇİOĞLU'NUN AKP'YE GEÇİŞİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Ağustos'ta AKP'ye yeni katılımlar olacağını söylemişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 13 Ağustos tarihli konuşmasında Çerçioğlu'nun Aziz İhsan Aktaş soruşturması nedeniyle cezaeviyle tehdit edildiğini söyleyerek bu nedenle AKP'ye geçmeye hazırlandığını belirtmişti.

23 yıldır CHP'de siyaset yapan Özlem Çerçioğlu, 14 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini duyurmuş; Özel'in sözlerini yalanlamıştı.

Aynı gün AKP Kongre Merkezi'nde düzenlenen 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda görüntülenen Çerçioğlu, kendisine takılan rozetle AKP'ye resmen katılmış oldu.

Kongrede, Erdoğan'ın ardından konuşan Çerçioğlu, "Alnım ak, başım dik" demişti.

17 Ağustost'ta verdiği bir demeçte, Aktaş'ın ihaleyi 'normal' yollarla aldığını ifade eden Çerçioğlu, "Konunun esasını bilmediği için Sayın Özgür Özel de bana iftira attı" demişti. Çerçioğlu, parti değiştirmesinin nedeninin Kuşadası'ndaki rant olduğunu ve bunu CHP lideri Özgür Özel'e anlattığı halde hiçbir cevap alamadığını öne sürmüştü.

Ailesinin şirketi olan Jantsa'nın AKP'ye geçişinden önce maddi sorunlar yaşadığına dair iddialara da yanıt veren Çerçioğlu, "Yalan, Aydın vergi rekortmeni" ifadesini kullanmıştı.

Çerçioğlu, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde CHP adayı olarak Aydın'da oyların yüzde 50,2'sini alarak bir kez daha büyükşehir belediye başkanı seçilmişti. İkinci sıradaki AKP adayı Mustafa Savaş ise yüzde 36,2'de kalmıştı.