"AKP'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna Özarslan'dan yanıt: "AK Parti olur, Milliyetçi Hareket Partisi olur, onu bilemem"

CHP'den istifa eden Keçiören Belediyesi Başkanı Mesut Özarslan, AKP'ye geçip geçmeyeceğine yönelik soruya "Şu an öyle bir şeyimiz oluşmadı. Bilemiyorum bakacağız, AK Parti olur, Milliyetçi Hareket Partisi olur onu bilemem. Veyahut da böyle hizmet edebiliriz, bağımsız, onu bilemem" dedi.

Keçiören Belediyesi Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan bir metin kaleme alarak CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Özarslan, sosyal medyadan yaptığı açıklamanın yanı sıra, CNNTürk'te de açıklamalarda bulundu.

AKP'ye geçip geçmeyeceğine yönelik soruya yanı veren Özarslan, şunları kaydetti:

"Efendim şu şu an öyle bir şeyimiz oluşmadı. Bilemiyorum bakacağız, AK Parti olur, Milliyetçi Hareket Partisi olur onu bilemem. Veyahut da böyle hizmet edebiliriz, bağımsız, onu da bilemem. Şu an konumuz bu değil. Bizim konumuz Özgür Özel delikanlıysa cevap verecek. Yalanlayacak delikanlıysa. Öyle çıkıyor ya meydanlardan öyle heriflik yapıyor ya, asıl herifliği Cumhuriyet Halk Partililer şimdi görecek."