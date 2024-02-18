AKP, Yener'in yerine yeni Elbistan adayını açıkladı

AKP, tepkilerin ardından yarıştan çekilen Maraş Elbistan Belediye Başkan Adayı Abdullah Yener'in yerine göstereceği yeni adayı belirledi. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, yeni Elbistan adayının Murat Mercan olduğu duyuruldu.

AKP, tepkilerin ardından yarıştan çekilen Maraş Elbistan Belediye Başkan Adayı Abdullah Yener'in yerine göstereceği yeni adayı belirledi. AKP Maraş İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, yeni Elbistan adayının Murat Mercan olduğu duyuruldu.

Açıklamada, "Elbistan Belediye Başkan Adayımız iken Cumhurbaşkanımızın ve Partimizin yanında olduğunu ifade ederek adaylıktan çekilen Abdullah YENER kardeşimizin yerine Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Eczacı Murat MERCAN Elbistan Belediye Başkan Adayımız olarak belirlenmiştir. Elbistanımıza ve Kahramanmaraşımıza hayrlı olsun" denildi.

Elbistan Belediye Başkan Adayımız iken Cumhurbaşkanımızın ve Partimizin yanında olduğunu ifade ederek adaylıktan çekilen Abdullah YENER kardeşimizin yerine Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Eczacı Murat MERCAN Elbistan Belediye Başkan Adayımız olarak belirlenmiştir.… pic.twitter.com/ztNXpbk2PE — AK Parti Kahramanmaraş (@AkKahramanmaras) February 18, 2024

NE OLMUŞTU?

İş insanı Abdullah Yener'in adaylığı, 4 Şubat'ta resmi olarak açıklanmıştı. Bu süreçte seçim çalışmalarına başlayan ancak halktan da zaman zaman tepki alan Yener, bugün adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Sosyal medyadan açıklama yapan Yener, "Gördüğüm lüzum üzerine AK Parti Elbistan Belediye Başkanlığı Adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte bana kucak açan dost, arkadaş ve Elbistanlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ve partimizin yanındayım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" demişti.