AKP yine vaadini unuttu

HABER MERKEZİ

AKP, seçimlerden önce Eskişehir'de ölümlü trafik kazalarının en fazla yaşandığı yerlerden olduğu için 'ölüm yolu' denen Kırka-Seyitgazi-Afyon karayolunu genişletme sözü vermişti. Ancak bu söz unutuldu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Şantiye alanında iki tane kamyon, bir tane kepçe var. İki kamyon bir kepçeyle bu yolun yapılması 20-30 yıl sürecek" dedi.

Yolda 2010 yılından bu yana meydana gelen toplam bin 472 trafik kazasında 51 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 258 kişi de yaralandı.

ANKA'nın haberine göre, Kurban Bayramı öncesi Çatören mevkisinde meydana gelen kazada 1 kişinin ölmesi üzerine CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

SEÇİMDEN 3 HAFTA ÖNCE AÇILIŞ

Utku Çakırözer, incelemelerinin ardından şu açıklamayı yaptı:

"İşte ‘Seyitgazi-Kırka-Afyon yolunu yapıyoruz’ dedikleri şantiye alanı. Şantiye alanında iki tane kamyon, bir tane kepçe var. Şu anda mesai saatleri içindeyiz. ‘Çalışıyoruz’ dediler, çalışmalarını istiyoruz. Buradan Kırka’ya kadar oradan Seyitgazi’ye kadar yol yapılacak ama iki kamyon bir kepçeyle bu yolun yapılması 20-30 yıl sürecek. Böyle şantiye olmaz.

Şantiye yaptık diye seçimden 3 hafta önce burada açılış yaptılar. Şimdi ortada kimse yok. Eğer samimiyet varsa Karayolları Genel Müdürlüğü’ne, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na çağrıda bulunuyoruz. Müteahhidi kim ise gelsin araçlarını bu şantiyeye getirsin, burayı yapsınlar. Yapmayacaklarsa da Eskişehirliye yalan söylemesinler. Biz bu yolun yapılmasını istiyoruz. Üzerimize düşen bir şey varsa tabii ki hazırız. Ama gördüğünüz gibi araçlar duruyor. Öyle bir düzlük yapılmış ortada başka bir şeyde yok."

MUHALEFETİ DAVET ETMİŞTİ

Yerel seçimlere bir ay kala AKP Milletvekili Fatih Dönmez ve beraberindeki heyet, Karayolları 4. Bölge Müdürü ile yolu yapacağı ileri sürülen firma yetkilileriyle Seyitgazi’nin Kırka Mahallesi’nde açıklama yaparak, “Şantiye kurulum çalışmaları başladı. İnşallah en kısa süre içerisinde bu yol çalışmasını bitireceğiz. Muhalefet bunu maalesef zaman zaman kötüye kullanıyor. Ama onlara da buradan bir davette bulunmak istiyorum, gelsinler çalışmayı yerinde görsünler" açıklaması yapmıştı.