AKP yok saydı, doğa uyardı: 11,7 milyar TL’lik hastane kayıyor

Trabzon Akyazı’da inşasına devam edilen Trabzon Şehir Hastanesi'nin temeli 2020 yılında atıldı.

Deniz dolgusu üzerinde, 40 bin kişilik stadyumun hemen yanında inşaatına başlanan hastanenin ilk ihalesi, 22 Eylül 2020 tarihinde 1 milyar 99 milyon TL’ye Kalyon İnşaat’a verildi.

Ocak 2023’te tamamlanması planlanan hastane, Kalyon İnşaat’ın emtia fiyatlarında yükselişi ve artan işçi maliyetlerini gerekçe göstererek projeden çekilmesi ile Mart 2022’de yarım kaldı. Hastanenin tamamlanması için Kasım 2022’de düzenlenen ihale, 3 milyar 340 milyon TL teklif veren iktidara yakınlığıyla bilinen YDA İnşaat'ta kaldı.

HARCAMA 11,7 MİLYAR TL

Meslek odaları, hastane inşaatını yer seçimi nedeniyle yargıya taşıdı. Yargı süreçleri devam ederken Trabzon Şehir Hastanesi'nin inşaatı da büyük oranda ilerledi. İnşaatında Şubat 2026 itibarıyla sona gelinen Trabzon Şehir Hastanesi için 2020-2026 döneminde harcanan toplam para, 11 milyar 771 milyon 300 bin TL’ye ulaştı.

KRİTİK UYARI

2026 yılı içinde açılması planlanan hastane için çarpıcı bir iddia gündeme getirildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trabzon Akyazı dolgu alanında inşa edilen Şehir Hastanesi ve Trabzonspor'un stadyumu için kritik bir uyarıda bulundu. Yapay zeka destekli uydu verilerini paylaşan Bektaş, hastane zeminin çöktüğünü ve zeminin dev bir kütle halinde denize doğru hızla kaydığını öne sürdü.