AKP yöneticisinin babası 1 yıldır firari

Deprem felaketinde Maraş’taki Palmiye Sitesi 152 kişiye mezar oldu. 152 kişinin ölümünden sorumlu tutularak 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy’un babası müteahhit Hacı Mehmet Ersoy bir yıldır firari.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Hacı Mehmet Ersoy ‘‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’’ suçundan yargılandı. 26 Aralık 2024’te tutuklanan Ersoy, 17 Ocak 2025’te tüm itirazlara rağmen cezaevinden tahliye edildi.

GÖZ GÖRE GÖRE KAÇTI

Tahliyenin gerekçesi ise “sanığın cezaevi şartlarında ağır hastalığı ve kocama hali nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyeceği” diye açıklandı. Palmiye Sitesi’nde hayatını kaybedenler ile yaralananlar, mahkemeye peş peşe dilekçe vererek karara itiraz etti.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Ocak’ta ailelerin itirazı üzerine müteahhit Ersoy’u tutuklamak üzere yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararına rağmen Ersoy, kayıplara karıştı. Mahkeme Haziran ayında tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu'na 21 yıl 9 ay, firari müteahhit Hacı Mehmet Ersoy'a ise 18 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

ERSOY’U KİMLER KORUYOR?

Palmiye Sitesi’nde annesi, babası ve kardeşini kaybeden İrem Türkmener Karslı, Mehmet Ersoy’un bir yıldır yakalanmamasına isyan ederek şunları söyledi:

“6 Şubat’ın üçüncü yılı yaklaşırken acılarımız başa sarıyor, adaletin sağlanmaması ise bu acıyı katlıyor. Firarinin bir yıldır bulunamaması şüpheleri kaçınılmaz olarak doğurmaktadır. Hacı Mehmet Ersoy neden bir yıldır yakalanamıyor? Kim ya da kimler tarafından korunuyor? 152 insanın yaşamının bedeli bu kadar mı değersiz? Geride kalan, hayatı bir daha asla eskisi gibi olmayacak, adalet bekleyen yüzlerce insanın hayatı bu kadar mı değersiz? Adalet, sadece mahkeme salonlarında verilen kararlarla değil o kararların eksiksiz uygulanmasıyla mümkündür. Aksi hâlde bu, adalet değil cezasızlıktır. Hatta ödüldür! Biz bu dosyanın, bu firarinin ve bu suskunluğun takipçisi olmaya devam edeceğim. Adalet her anlamda yerini bulana kadar da durmayacağım.”