AKP yöneticisinin firari babası aranıyor

Deprem felaketinde Maraş’taki Palmiye Sitesi 151 kişiye mezar oldu, 17 kişi de yaralandı. 151 kişinin ölümünden sorumlu tutulan AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy’un babası müteahhit Hacı Mehmet Ersoy ise hâlâ firari.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davada, Hacı Mehmet Ersoy "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanıyor. Ancak 26 Aralık 2024’te tutuklanan Ersoy, 17 Ocak’ta tüm itirazlara cezaevinden tahliye edildi.

Tahliyenin gerekçesi ise "Sanığın cezaevi şartlarında ağır hastalığı ve kocama hali nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyeceği" diye açıklandı. Palmiye Sitesi’nde hayatını kaybedenler ile yaralananlar, mahkemeye peş peşe dilekçe vererek karara itiraz etti. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Ocak'ta ailelerin itirazı üzerine müteahhit Ersoy'u tutuklamak üzere yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararına rağmen Ersoy, kayıplara karıştı.

Hacı Mehmet Ersoy

POLİS: ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Palmiye Sitesi’nde annesi, babası ve kardeşini kaybeden İrem Türkmener Karslı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) “Firari müteahhit Hacı Mehmet Ersoy’un neden hâlâ yakalanmadığını” sordu.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen yanıtta, “Aranan şahsın yakalanmasına yönelik şahsın ikamet adresi, çocuklarının ev ve iş yerleri kontrol edilmiş ancak yakalanması mümkün olmamıştır. Aranan şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

HANİ KAÇMA ŞÜPHESİ YOKTU!

BirGün’e konuşan İrem Türkmener Karslı da firari sanığın hâlâ yakalanmamasın tepki göstererek, “Bize ailelerimizin gün gün ölümünü izletenler, şimdi de sanıkların bir bir kaçışını izletiyor. Alınan sağlık raporunun şaibesi ortadayken, ‘kaçma ve saklanma şüphesi yok’ denilerek tahliye edilen sanıklardan biri yaklaşık 40 gündür firari. Biz sıradan insanlar bile bu kişinin kaçacağını öngörebiliyorken, mahkeme heyeti bunu nasıl öngöremedi? Şu an gerçekten aranıyor mu, yoksa elini kolunu sallayarak yaşamına devam mı ediyor, bilmiyoruz. Ama daha önce havuz başında yakalanan müteahhit Ali Babaoğlu örneğinden de biliyoruz ki aranmıyorlar! Hayatlarına oldukça rahat bir şekilde devam edebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

BİZİ DAHA KAÇ KERE ÖLDÜRECEKSİNİZ?

“İki yıldır adalet bekliyoruz” diyen Türkmener Karslı sözlerini şöyle tamamladı: “Palmiye Sitesi’nde 151 canımızı kaybettik. Bu kadar insanın ölümüne sebep olmakla yargılanan sanıklar nasıl bu kadar rahat tahliye edilebiliyor? Bu kararları veren yargı mensuplarının hiç mi vicdanı sızlamıyor? Bizi kaç kere daha öldürmek istiyorsunuz? Her şeyimizi kaybettik, daha ne kaybedelim istiyorsunuz?”