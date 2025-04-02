AKP yönetimindeki İBB’den Audi tahsisi

TBB ve İBB Başkanı, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İmamoğlu öncesindeki yolsuzluklar yeniden gündeme geldi.

AKP dönemine yönelik usulsüzlük iddiasıyla yapılan suç duyuruları sonuçsuz kalırken BirGün’ün “Diyanet İşleri Başkanı İBB’nin aracını Ankara’ya götürdü” başlıklı haberine de konu olan bu aracın da içinde yer aldığı yargı süreçleri sonuçsuz kaldı.

LÜKS ARAÇLA SEYAHAT

Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik Audi tartışmaları, İBB’nin AKP dönemindeki uygulamasıyla başladı.

AKP döneminde, İBB’nin 1,5 milyon TL’ye satın aldığı, 2024 liste fiyatı 17,6 milyon TL olan Audi A8 Long model araç, kentteki müftülerin kullanması amacıyla İstanbul İl Müftülüğü’ne tahsis edildi. Lüks aracı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da İstanbul seyahatlerinde kullandı.

Erbaş’ın çok beğendiği belirtilen aracın Ankara’ya çekilmesini istediği savunuldu. Diyanet kaynakları, sivil plakalı aracın Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Ankara içi gezilerinde ve memleketi Sakarya’yı ziyaretlerinde kullanıldığını öne sürdü. İBB yönetimi, 31 Mart 2019’da AKP’den CHP’ye geçti.

YSK, Mart 2019 İstanbul seçimlerini iptal etse de Haziran 2019’da tekrarlanan seçimlerde CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu bir kez daha ipi göğüsledi. İBB’ye yönelik tartışmalar devam ederken dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı’yı arayarak, “Elinizde belediyeye ait araç varsa iade edin” dedi.

Vali Yerlikaya’nın talebi üzerine Müftü Maşalı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a ulaşarak Audi’nin İstanbul’a gönderilmesi gerektiğini anlattı. Ali Erbaş, müftülüğün ısrarı nedeniyle aracın tekrar İstanbul’a gönderilmesine onay verdi. Müftülük, AKP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine tahsis ettiği Audi marka lüks aracı belediyeye iade etti. Diyanet yetkilileri, BirGün’ün iddialara ilişkin sorularını, “Biz Audi marka aracı sadece İstanbul’da havalimanına gidiş geliş için kullandık. Bizim makam aracımız Audi değil Mercedes” diye yanıtladı.