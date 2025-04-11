AKP yurttaşı karanlıkta bıraktı

AKP’nin hoyrat özelleştirme politikası kapsamında 2011 yılında özel sektöre devredilen elektrik dağıtım işi, yurttaşları fahiş faturalar ile karşı karşıya bıraktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın CHP Milletvekili Bekir Başevirgen’in soru önergesine verdiği yanıt ise yüksek elektrik faturaları ile Türkiye'deki yoksulluğun ulaştığı boyuta ayna tuttu. 2024 yılında 150 bine yakın abonenin elektriğinin borç nedeniyle kesildiği öğrenildi.

YÜZ BİNLERCE ABONE BORÇLU

Başevirgen, Enerji Bakanı Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle “2024 yılında borcu nedeniyle doğalgaz ve elektriği kesilen abone sayısı kaçtır?” diye sordu. Bakan Bayraktar’ın yanıtında, 2024’te 148 bin 91 abonenin elektriğinin 206 bin 415 abonenin doğalgazının kesildiği bildirildi. Faturasını ödeyemediği için hakkında yasal takip başlatılan abone sayısı ise kayıtlara, 25 bin 278 olarak geçti.

AKP’nin yurttaşı “Açlığa ve yoksulluğa mahkum ettiğini” kaydeden Başevirgen, “İktidar şimdi de elektriğe yaptığı yüzde 25’lik zamla zaten faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşı karanlıkta bırakacak” dedi.

Elektriğe gelen zammın üreticiye yansımalarına yönelik Başevirgen şunları kaydetti: “AKP sadece gözünü konut elektriğine değil, tarım, sanayi abone gruplarına da dikti. Kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10, tarımsal faaliyetler abone grubu için ise yüzde 12,4 zam yaptı. AKP, üretime karşı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu zam sadece çiftçiyi etkilemekle kalmayacak, yüksek gıda enflasyonu ile boğuşan vatandaşın gıdaya erişimini daha da zorlaştıracak. Gıdada, tarla ve market etiketleri arasındaki fiyat makası üç kata kadar ulaştı. Maliyetlerin zaten çok yüksek olduğunu söyleyen üreticilere göre elektriğe gelen zam, manav ve market raflarında en az yüzde 25 artışa yol açacak.”