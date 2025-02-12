AKP yüzde 60’a sırtını döndü: CHP’li belediyelerin talepleri karşılanmıyor

31 Mart 2019 seçimlerinde 11 büyükşehir, 21 il belediyesini kazanan CHP, belediye sayısı 31 Mart 2024 tarihindeki seçimlerde ise büyükşehirlerde 14’e, il belediyelerinde ise 35’e çıkarttı. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nden yüzde 37,8 oy ile birinci parti olarak çıkan CHP, kazandığı belediyeler ile Türkiye nüfusunun yüzde 60’ını yönetme olanağını ele geçirdi.

Mart 2019’daki seçim başarısızlığı Mart 2024’te daha da derinleşen AKP ise CHP’li belediyelere yönelik adeta cezalandırıcı politikaları devreye soktu. CHP’li belediyelere yönelik mali yaptırımları kayyum atamaları ve soruşturmalar izlerken muhalefet, “AKP, kendisine oy vermeyen seçmenleri cezalandırıyor” yorumunu yaptı.

YANITSIZ BIRAKILAN TALEPLER

BirGün, iktidarın CHP idaresindeki belediyelere yönelik ayrımcı politikalarını en çarpıcı şekilde ortaya koyan tahsis talep listesine mercek tuttu. CHP’li belediyelerin kamu kurumlarına ilettiği bin 15 adet talebin yalnızca 104’ünün kabul edildiği öğrenildi. Toplam 180 talep reddedilirken 731 talep ise yanıtlanmayarak adeta kadük duruma getirildi.

ÇEVRE BAKANLIĞI LİSTE BAŞI

Taleplerin iletildiği kurumların ayrıntıları da belli oldu. CHP’li belediye başkanlarınca yönetilen belediyelerin yaptığı toplam bin 15 adet talep başvurusundan 694’ünün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yapıldığı bildirildi. Bakanlık, 694 talepten yalnızca 62’sine onay verirken 103 talebi reddetti, 529 talebi ise beklemeye aldı.

CHP’li belediyelerin talepte bulunduğu diğer bazı bakanlıklar ve talep istatistikleri ise şöyle sıralandı:

• İçişleri Bakanlığı: 118 talepten yalnızca 9’u,

• Tarım ve Orman Bakanlığı: 80 talepten yalnızca 9’u,

• Hazine ve Maliye Bakanlığı: 20 talepten yalnızca 3’ü,

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: 16 talepten yalnızca 2’si kabul edildi.

TAHSİS TALEPLERİ

CHP’nin, bakanlıklar tarafından reddedilen taleplerinde ise yurttaş açısından kritik önemdeki projeler bulunması dikkati çekti. Olumlu karşılanmayan tahsis taleplerinin arasında sosyal tesis alanı, oyun park alanı, itfaiye alanı, sosyal hizmetler alanı gibi tahsis talepleri olduğu belirtildi.