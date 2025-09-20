AKP’de 2 günde 6 il başkanı istifa etti

48 saat içinde Elazığ, Muğla, Adıyaman, Niğde, Ordu ve Çanakkale il başkanları istifa etti

AKP’de iki günde altı il başkanı istifasını duyurdu. Önceki gün istifa eden Elazığ ve Muğla il başkanlarının ardından dün de Ordu AKP İl Başkanı Selman Altaş, Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir ve Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk görevden ayrıldıklarını açıkladı.

AKP’de perşembe günü iki il başkanı istifa etti. Oğlunun "uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin siyasi rakiplerince kullanıldığı" yönündeki açıklamasıyla gündeme gelen AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yıldırım, "Oğlumun kokain kullanırken videosunu çekmişler; birilerinin il başkanlığı hırsı var, beni oğlumla vuran oğluyla vurulur" dedi.

AKP’de önceki gün ikinci istifa haberi Muğla’dan geldi. Geçtiğimiz yıl göreve gelen AKP Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Laçin, istifa açıklamasında "Elbette bu bir veda değil; AK Parti ailesinin bir neferi olarak, her zaman partimin ve davamın emrinde olmaya devam edeceğim. Bu bir bayrak yarışıdır" ifadelerini kullandı.

Önceki gün peş peşe gelen istifalarla dikkati çeken iktidar partisi AKP’de dün de 3 il başkanı istifalarını duyurdu. AKP Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini açıklayarak, şunları söyledi:

"Biliyoruz ki; makamlar geçici, görevler nöbet mesabesindedir. Kalıcı olan, yüreklerde taşıdığımız millete hizmet sevdasıdır, AK Parti’nin kutlu davasıdır. AK Parti’mizin bir neferi olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde davamız için çalışmaya, teşkilatımızın emrinde olmaya devam edeceğim."

ADIYAMAN DA GİTTİ

Adıyaman’ın ardından bir istifa haberi de Niğde’den geldi. AKP Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, kendi iradesi ve genel merkezin bilgisi doğrultusunda görevinden ayrıldığını açıkladı. "Bu bir veda değildir" diyen Özdemir, partisinin hizmetinde olmaya devam edeceğini söyledi.

AKP Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Göktürk, "Gerek babamın sağlık durumu, gerekse benim geçirmem gereken operasyonlar nedeniyle, uzunca bir süre Çanakkale’den ayrılmak zorunda kalacağım" dedi.

Son olarak Ordu AKP İl Başkanı Selman Altaş, görevinden istifa etti. Altaş yaptığı açıklamada, "11 Nisan 2023 tarihinde büyük bir onur ve gururla devraldığım AK Parti Ordu İl Başkanlığı görevimden, bugün itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum" dedi.