AKP’de aile içi atamalara devam: Eski bakanın kardeşi büyükelçiliğe atandı

AKP’li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Dışişleri Bakanlığı’ndaki Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ndeki görevinden Bahreyn Krallığı Büyükelçiliği'ne atandı.

Karar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.

KOYTAK'IN GEÇMİŞİ

AKP eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi olan Ayşe Hilal Sayan Koytak, 2005'te AKP Dış İlişkiler Başkanlığı’nda danışmanlık yapmaya başladı. 2008’den 2014’e kadar Erdoğan’ın dış politika danışmanlığını yürüttü.

2014’te başbakanlık müşavirliğine getirildi, 2016’da da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısı oldu. 2017'de Kuveyt’e büyükelçi olarak atanan Koytak, Haziran 2022’de ise merkeze alınmıştı.