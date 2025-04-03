AKP’de erime devam ediyor

Haber Merkezi

Asal Araştırma’nın son anketine göre, CHP’nin yükselişi sürüyor. “Bu pazar seçim olsa” sorusuna verilen yanıtlarda CHP’ni yükselişi sürerken iktidardaki düşüş kaldığı yerden devam ediyor. Asal Araştırma’nın Türkiye’nin siyasi nabzını tutan son kamuoyu araştırmasına göre, CHP’nin yükselişi sürüyor.

“Bu pazar milletvekili seçimi olsa” sorusuna verilen yanıtlarda CHP yüzde 33,1’lik oy oranıyla ilk sırada yer alırken, AKP yüzde 30,2 ile ikinci oldu. Muhalefet blokunda CHP’nin yükselişi dikkat çekerken, iktidar partisi ile arasındaki fark 2,9 puan olarak ölçüldü. DEM Parti ve MHP’nin yüzde 10’un altında yer aldı. İYİ Parti ise yüzde 5,3’lük oranla kritik sınırda yer alıyor. Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi gibi yeni alternatif partiler ise yüzde 4 oranında oy aldı.

Asal Araştırma’nın 24 Şubat’ta yaptığı ankete göre; CHP oy oranını yüzde 1,5 oranında artırırken; oy oranını artıran bir diğer parti İYİ Parti oldu. İYİ Parti oy oranını yüzde 1 düzeyinde artırırken; Zafer Partisi’nin oy oranı da yüzde 0,4 düzeyinde artış gösterdi. AKP’nin yüzde 30,9 düzeyinde olan oy desteği yüzde 30,2’ye gerilerken; MHP’nin yüzde 9 düzeyindeki oy desteği yüzde 7,8’e geriledi.