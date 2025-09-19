AKP’de iki günde 6 il başkanı istifa etti

AKP'de dün Elazığ ve Muğla il başkanlarının istifasının ardından bugün de Adıyaman, Niğde ve Çanakkale il başkanları görevlerini bıraktıklarını duyurdu. Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk babasının sağlığı nedeniyle görevi bıraktığını açıklarken Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir herhangi bir gerekçe göstermedi.

AKP'de dün iki il başkanı istifa etmişti. Oğlunun "uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin siyasi rakiplerince kullanıldığı" yönündeki açıklamasıyla gündeme gelen AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

AKP'de dün ikinci istifa haberi ise Muğla'dan geldi. Geçtiğimiz yıl göreve gelen AKP Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, yaptığı yazılı basın açıklaması ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. Laçin, istifa açıklamasında "Elbette bu bir veda değil; AK Parti ailesinin bir neferi olarak, her zaman partimin ve davamın emrinde olmaya devam edeceğim. Bu bir bayrak yarışıdır" ifadelerini kullandı.

PEŞPEŞE İSTİFALAR

Dün gelen peş peşe gelen istifalar bugün de devam etti. 3 il başkanı istifalarını duyurdu. AKP Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini açıklayarak, şunları söyledi: "Bu kutlu görevi bana tevdi ederek aziz milletimize hizmet etme imkânı tanıyan, liderliğiyle bizlere daima istikamet çizen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a en kalbi şükranlarımı sunuyorum. AK Parti’mizin bir neferi olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde davamız için çalışmaya, teşkilatımızın emrinde olmaya devam edeceğim."

Bugünkü ikinci istifa ise Niğde'den geldi. AKP Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, kendi iradesi ve genel merkezin bilgisi doğrultusunda görevinden ayrıldığını açıkladı. "Bu bir veda değildir" diyen Özdemir, partisinin hizmetinde olmaya devam edeceğini söyledi.

Son olarak ise AKP Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Eylül 2024'ten beri AKP Çanakkale İl Başkanlığını yürüten Ömer Faruk Göktürk, "Gerek babamın sağlık durumu, gerekse benim geçirmem gereken operasyonlar nedeniyle, uzunca bir süre Çanakkale’den ayrılmak zorunda kalacağım" dedi.

"İSTİFALAR DEVAM EDECEK"

Diğer yandan Gazeteci İsmail Saymaz istifaların devam edeceğini açıkladı. Saymaz, sosyal paylaşım sitesi X'ten yaptığı paylaşımda "AK Parti’de son 2 gün içinde Muğla, Elazığ, Çanakkale, Adıyaman ve Niğde il başkanları istifa ettirildi. İddiaya göre sırada Bitlis ve Tunceli var. Ayrıca AK Parti MKYK üyesi ve Kadıköy Belediye Başkan adayı Veli Arslan da 'bazı büyük dosyalarından ötürü' sessizce uzaklaştırıldı" dedi.

AKP Ordu İl Başkanı Selman Altaş'ın da görevinden istifa etti.

Altaş yaptığı açıklamada, "11 Nisan 2023 tarihinde büyük bir onur ve gururla devraldığım AK Parti Ordu İl Başkanlığı görevimden, bugün itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum.

Bu süre boyunca, Ordu’muza hizmet etme şerefini bana bahşeden Rabbime hamd ediyor, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şahsıma duyduğu güven ve destek için en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Biz, büyük ve kutlu bir davanın neferleriyiz. Bugün görevim değişmiş olsa da, yarın yine aynı aşkla, aynı inançla, aynı kararlılıkla bu davaya hizmet etmeye devam edeceğim. Çünkü biliyoruz ki bu dava makam ve mevkiden bağımsız olarak, gönül işiyle yürütülür.

Birlikte yol yürüdüğüm tüm dava arkadaşlarıma, kadın ve gençlik kollarımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize ve en önemlisi her zaman yanımızda olan aziz Ordulu hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum.

Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerine yer verdi.