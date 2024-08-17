AKP’de ‘insan hakları’ndan sorumlu isimden Alpay Özalan’a destek: Gereğini yaptı kral

AKP MKYK Üyesi ve İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Avukat Ceren Tuncer, Meclis’teki Can Atalay oturumunda TİP Milletvekili Ahmet Şık’a saldıran AKP’li Alpay Özalan’a destek verdi.

TBMM Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçildikten sonra vekilliği düşürülen ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen cezaevinde tutulan Gezi hükümlüsü Can Atalay'ın durumunu görüşmek için dün olağanüstü toplandı. Toplantıda TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşması sırasında AKP'li Alpay Özalan arkasından yaklaşarak Şık'a yumruk atmaya çalıştı. Çıkan yumruklu kavgada CHP'li Okan Konuralp ve DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in kaşı açıldı. Meclis'te yaşananlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, AKP'li isimlerin Alpay Özalan'a destek mesajları dikkati çekti.

AKP İnsan hakları Başkan Yardımcısı Avukat Ceren Tuncer, Alpay Özalan'ın 2018'de Meclis'te yemin ettiği gün gazetecilere yaptığı "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en ufak hakarette karşılarına ben çıkacağım" açıklamasının Kurtlar Vadisi müziği eklenmiş videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Gereğini yaptı kral" ifadelerini kullandı.