AKP’de istifa sayısı 8 oldu

HABER MERKEZİ

AKP’de il başkanlarının istifaları sürüyor. Son üç günde 8 il başkanı üst üste istifa ettirildi. Dün ilk istifa AKP Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi’den geldi.

Köstekçi, "Her türlü saldırıya, olumsuzluğa, zorluğa rağmen partimize, hemşehrilerimize hizmet etme aşkımızdan asla vazgeçmedik" dedi.

Son istifa ise Dersim’den geldi. halktv.com.tr'nin haberine göre AKP Tunceli İl Başkanı Bülent Süner de görevi bıraktı.

AKP’den yapılan açıklamada istifalara ilişkin şunlar denildi: “Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur.”

AKP’li eski vekil Şamil Tayyar, “Seçime doğru teşkilatlara çekidüzen vermeye çalışıyorlar. Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu, doğrusunu yapıyorlar. Çünkü, mevzu derin” dedi.