AKP’de istifa sırası ilçe başkanlarında

HABER MERKEZİ

AKP’de il başkanlarının istifaları, ilçe başkanlıklarına kadar indi. İzmir’de Urla, Kınık, Foça, Dikili ve Balçova ilçe başkanları istifa etti.

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AK Parti’de sekiz il başkanı ve bir MKYK üyesinden sonra istifalar ilçe başkanlarıyla devam ediyor. AK Parti, İzmir’de Urla, Kınık, Foça, Dikili ve Balçova ilçe başkanlarının istifasını aldı” bilgisini paylaştı. Daha önce 8 il başkanı ve bir Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesinin görevden ayrılmasıyla başlayan sürecin, ilçe başkanlıkları seviyesine indiğini belirtti.

İsmail Saymaz, AKP Genel Merkezi’nin istifalar için “performans düşüklüğü’ gerekçesini gösterdiğini aktardı.

3 GÜNDE ART ARDA 8 İSTİFA GELMİŞTİ

18 Eylül’de Elâzığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Muğla il Başkanı Haluk Laçin istifalarını açıkladı. 19 Eylül’de ise Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk görevden ayrıldıklarını duyurdu. AKP Ordu İl Başkanı Selman Altaş ve Dersim İl Başkanı Bülent Süner de 20 Eylül’de istifa etti.

İstifaların ardından parti yönetiminden yapılan açıklamada, son kongre sonrası AKP’nin şehirlerdeki çalışmalarını en üst noktaya taşımak amacıyla değerlendirme yapıldığı söylendi. Eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 19 Eylül’de X hesabından yaptığı açıklamada istifa eden il başkanları ile ilgili "Bu sayı daha da artacak gibi gözüküyor Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu, doğrusunu yapıyorlar. Umarım, ellerini korkak alıştırmaz, neşteri daha derine vururlar. Çünkü, mevzu derin” demişti.