AKP’de istifa ve görevden alma krizi büyüyor: İstanbul’da 3 ilçe başkanı gitti

AKP İstanbul teşkilatında istifa ve görevden alma iddialarıyla yeni bir kriz yaşanıyor.

AKP Küçükçekmece ve Bağcılar İlçe Başkanları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak ise AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in, Bağcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece ilçe başkanlarını görevden aldığını iddia etti.

AKP Küçükçekmece İlçe Başkanı Nejat Öztürk ile AKP Bağcılar İlçe Başkanı Avukat Muhammet Yavuz Gültepe, sosyal medya hesaplarından istifa ettiklerini açıkladı.

"BEKLEDİĞİMİZ DESTEĞİ ALAMADIK"

AKP Küçükçekmece İlçe Başkanı Nejat Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Beklediğim desteği alamadım" diyerek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Nejat Öztürk, istifa paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Kıymetli dava arkadaşlarım, aziz Küçükçekmeceli hemşerilerim,

18 Ocak 2025 tarihinden bu yana büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğüm İlçe Başkanlığı görevimden, bu akşam itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım.

Görevde bulunduğum dokuz aylık süreçte, teşkilatımızla birlikte gece gündüz demeden çalıştık; birçok önemli başarıya imza atarak partimizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içinde olduk.

Ancak, ilçemizde partimizi yeniden birinci parti konumuna taşımak için gerekli gördüğümüz yapısal düzenlemeler konusunda İl Başkanlığımıza ilettiğimiz taleplerimize beklediğimiz desteği ve geri dönüşü maalesef alamadığımı üzülerek belirtmek istiyorum.

Bu karar, bir ayrılış değil; aksine davamıza olan bağlılığımın, partimize ve liderimize duyduğum inancın bir göstergesidir.

Bundan sonraki süreçte de, AK Partimizin bir neferi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında aynı azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğim.

Saygılarımla."

İL BAŞKANINA TEŞEKKÜR ETTİ

AKP Bağcılar İlçe Başkanı Avukat Muhammet Yavuz Gültepe ise istifa açıklamasında, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’e teşekkür etti. Gültepe paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli dava arkadaşlarım ve kıymetli Bağcılar’lı komşularım,

18.01.2025 tarihinde gerçekleştirilen 8. Olağan Bağcılar Kongresinde başladığım İlçe Başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım.

Tensipleriyle bu şerefli görevi şahsıma tevdi eden ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, bugün ise istifa talebimi anlayışla kabul eden İl Başkanımız Sn. Abdullah Özdemir’e şükranlarımı ve hürmetimi arz ediyorum.

Bu şerefli görevi yürütürken her adımı birlikte attığımız ve her mücadeleyi birlikte göğüslediğimiz kıymetli dava arkadaşlarıma da fedakarlıkları, gayretleri ve dostlukları için çok teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve İl Başkanımız Sn. Abdullah Özdemir’in öncülüğünde 2028 ve 2029 hedeflerimiz için mücadele bayrağını devralacak yeni İlçe Başkanımıza ve yeni Yönetim Kuruluna şimdiden başarılar diliyorum.

Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için davamızın bir neferi olarak yaşamaya devam edeceğimi ve bayrağı devralacak dava arkadaşlarımın en büyük destekçisi olacağımı kıymetli teşkilatımıza ve Bağcılar’lı komşularımıza arz ediyorum.

Saygılarımla."

3 İLÇE BAŞKANININ GÖREVDEN ALINDIĞI İDDİA EDİLDİ

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak ise 3 il başkanının, AKP İl Yönetimi tarafından görevden alındığını iddia etti.

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in, Küçükçekmece İlçe Başkanı Nejat Öztürk ile Bağcılar İlçe Başkanı Muhammet Yavuz Gültepe ve Büyükçekmece İlçe Başkanı Mahmut Yusuf'u görevden aldığı öne sürüldü.