AKP’de Pütürge otogarı kavgası

İstanbul’daki AKP’li Esenler Belediyesi ile Malatya’daki AKP’li Pütürge Belediyesi arasında uzun yıllardır otogar kavgası yaşanıyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun 2018’de düzenlenen törenle temelini attığı Pütürge Otogarı hâlâ tamamlanmadı. İki belediye de birbirini suçluyor.

Pütürge Belediyesi Esenler Belediyesi’nin kardeş şehri olarak ilan edildi. 25 Ağustos 2018 tarihinde, yapımı Esenler Belediyesi tarafından üstlenilen Pütürge İlçe Otogarı için temel atma töreni düzenlendi.

Temel atma törenine; dönemin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Pütürge Kaymakamı Erkan Savar, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat ile Malatya İlçe Belediye Başkanları, Esenler Belediyesi Meclis üyeleri, iş adamları, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Otogarın projesinin Malatya Büyükşehir Belediyesi, fiziki yapısının ise Esenler Belediyesi tarafından yapılacağı açıklandı.

TÖRENLE TEMEL ATILDI

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Bedenleri Esenler’de olan, gözü doğduğu topraklarda olan kardeşlerimize hizmeti asli görevimiz olarak kabul ederiz. Esenler’de en fazla nüfusa sahip topluluk Pütürgeliler. Aynı mutluluğu ve hüznü yaşadığımız Pütürgelilerle birlikte ilçemize Esenler Belediyemizin imzasını atıyoruz. 3 bin 500 metrekare alan içerisinde bin 600 metrekare kapalı alanlı modern otobüs terminalinin temelini atıyoruz. Allah hayırlı eylesin” dedi.

İLK HARÇ DÖKÜLDÜ

Yapılan konuşmaların ardından Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya bal ve plaket takdim etti. Törenin ardından terminalin ilk harcı döküldü.

Göksu o dönem sosyal medya hesabından da bir açıklama yaparak, “Malatya Büyükşehir ve Pütürge Belediyelerimizin bizlere verdiği imkanlarla otobüs terminalinin temelini attık. Kardeş Malatya Pütürge belediyemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

6 YILDIR ÇİVİ DAHİ ÇAKILMADI

Ancak aradan geçen altı yıla karşın otogar inşaatında bir çivi dahi çakılmadı. Pütürge Belediye Başkanı AKP’li Mikail Sülük ise 2021’de “Otogarın atıl durumda olan eski devlet hastanesi binasının yerine inşa edileceğini” açıkladı. Böylece 2018’de temeli atılan otogar projesinden vazgeçildi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLUYORLAR

BirGün’ün ulaştığı Pütürge Belediyesi yetkilileri, Esenler Belediyesi’ni suçladı, otogar projesinin Esenler Belediyesi tarafından yapılması gerektiğini ancak yapılmadığını söyledi.

Esenler Belediyesi yetkilileri de projenin Pütürge Belediyesi yetkilileri nedeniyle tamamlanamadığını vurguladı.

Esenler’den Pütürge’ye götürülen onlarca kişi ile inşaat süreci ve temel atma töreni için kamunun kasasından çıkan kaynağın tutarı merak ediliyor.