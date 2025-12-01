AKP’de taciz edilen kadını partiden attılar

AKP Kütahya teşkilatında görev yapan 20 yaşındaki Z.Ç. isimli kadın 22 Ağustos’ta hem ülkü ocakları üyesi erkekler tarafından hem de AKP’li bir belediye meclis üyesi 40 yaşındaki Serdar E. tarafından sistematik biçimde taciz edildiğini, buna karşın parti yöneticilerinin tacizcileri değil kendisini hedef aldığını söyleyerek Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Z. Ç. ifadesinde mesajlarla cinsel tacize maruz bırakıldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “2024 Şubat ayında Kütahya Şehir Hastanesinde Danışma Tercüman olarak çalışmaya başladım. Bu süreçte de Serdar E. kendisiyle konuşmak istemediğimi için hastaneyi kast ederek kendisinin hastanenin ruhsat verdiğini ve siyasi güç olarak farklı boyutta olduğunu, beni şikâyet ederek işten attıracağına yönelik tehditlerde bulundu.”

ÖNLEM ALINMADI

Yaşadıklarını BirGün’e anlatan Z.Ç. olayların 2024 yerel seçim sürecinde başladığını söyledi. Seçim döneminde AKP’nin Kütahya’daki standında tek görevli olarak çalıştığını kaydeden Z.Ç. standın hemen yanında bulunan MHP’liler tarafından sürekli rahatsız edildiğini öne sürdü. Z.Ç., bu durumu defalarca teşkilat yöneticilerine bildirmesine rağmen herhangi bir önlem alınmadığını belirtti.

Genç kadın, sonunda İlker B.’nin telefon numarasını edinip kendisine rahatsızlığını dile getiren bir mesaj attığını, ancak bunun ardından AKP Gençlik Kolları Başkanı Melih Berk S. tarafından odasına çağrılarak ağır şekilde azarlanıp görevden uzaklaştırıldığını anlattı.

Z.Ç. Sildir’in kendisine yönelik şu ifadeleri kullandığını öne sürdü: “İlker Bey’i rahatsız etmişsin. Erkek olsaydın ikimiz de seni evire çevire döverdik. Bir daha partinin önünden geçmeyeceksin. Seni onun isteğiyle görevden aldım” dedi. Z.Ç. bu süreçte yaşadığı psikolojik baskı nedeniyle Kütahya Şehir Hastanesi’ndeki tercümanlık işinden de istifa etmek zorunda kaldığını belirtti.

Z.Ç.’nin yaşadığı ikinci süreç ise AKP’li Kütahya Belediye Meclis Üyesi Ali Serdar E.’nin kendisine sosyal medya üzerinden gönderdiği cinsel taciz içerikli mesajlarla başladı. Bu mesajları doğrudan AKP Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı’ya da ilettiğini belirten Z.Ç. Bayırcı’nın danışmanlarının kendisine “Bu konuyu kapat, vekilimiz böyle şeyleri basına yansımasını istemez” dediğini iddia etti.

YALNIZ BIRAKILDIM

Ancak genç kadının iddiasına göre taciz şikâyeti üzerine herhangi bir disiplin süreci başlatılmadı, aksine kendisi parti yönetimi tarafından dışlandı ve itibarsızlaştırıldı. Z.Ç. parti içinde kendisi hakkında “iftira attığı”, “meclis üyesine sarkıntılık ettiği”, “teşkilat içinde koltuk istediği” gibi iddiaların yayılmaya başlandığını söyledi. Parti yöneticilerinin bu iddiaları güçlendirmek için kendisiyle görüşmek isteyenleri engellediğini, şikâyet sürecini yürütürken yalnız bırakıldığını ifade etti.

Z.Ç. taciz iddialarını görüşmek üzere AKP Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’dan randevu aldığını ancak görüşmede Önsay’ın kendisini azarladığını ve susturmaya çalıştığını söyledi. Z.Ç.’ye göre Önsay, “Ben de kadınlar tarafından taciz edildim. Abartıyorsun. Kadın olduğun için susman gerekir” dedi.

Bu süreçte Z.Ç’nin şikâyeti üzerine belediye meclis üyesi Serdar E.’nin ifadesi 30.09.2025 tarihinde alınabildi. Tutanaklara göre Serdar E. tüm iddiaları reddetti ve sosyal medya hesabından atılan mesajların kendisine ait olmadığını, birinin kendisi adına taciz içerikli mesajlar attığını iddia etti. Serdar E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

TEK BAŞIMA MÜCADELE EDİYORUM

Tüm bu yaşananların ardından Z.Ç., kendisi hakkında kentte sistematik bir karalama kampanyası başlatıldığını söyledi. Z.Ç., “Ben hem tacize uğradım, hem işimden oldum hem de partiden atıldım. Tacizciyi korudular, beni suçlu gösterdiler. Hakkımda ne uydurduklarını bile bilemiyorum. Bu şehirde tek başıma mücadele ediyorum” dedi.

16 aydır sürdürdüğü mücadelenin kendisini yalnızlaştırdığını, buna rağmen hukuki süreci bırakmayacağını belirten Z.Ç. adalet çağrısında bulundu.