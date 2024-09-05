AKP’de ‘teğmenler’ krizi devam ediyor

Haber Merkezi

Teğmenlerin kılıç kaldırıp "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıktan sonra okuduğu yemin metni, AKP'lileri birbirine düşürdü. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut ile eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner arasındaki tartışmaya, son olarak eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci de dahil oldu.

Teğmenler, dönem birincisi eşliğinde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atarak tekrar ant içmişti. Kamuoyunda tartışma yaratan görüntüler, AKP içinde de gerginliğe neden oldu. Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in konuya ilişkin kullandığı ifadeleri eleştirdi. Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, herhangi bir vesayete izin verilmeyeceğini belirterek “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yeni mezunlarını vermiştir. Bu gençler, Türkiye’nin geleceği için yetiştirilmiştir. ‘Hükümete kılıç çekti’ diyenler vesayeti diriltmek istiyor. TSK’nın geleceği için yetiştirilmiş teğmenlere hakaret kabul edilemez” dedi.

Metiner ise X hesabından, “Sayın Bahçeli’nin kanun dışı yemin töreniyle ilgili gayet netlikle ortaya koyduğu bakış açısı keşke AK Parti’mizin değerli sözcüsü Ömer Çelik tarafından daha kararlı bir dille vurgulansaydı diyorum” ifadelerini kullandı.

Mehmet Metiner'i hedef alarak X hesabında “‘Teğmenler’ ve ‘yemin töreni’ ile ilgili Ömer Çelik ne diyorsa odur! Çer çöpün, dışlanmışların, büyük Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetler arasında fitne çıkarma çabası nafiledir! Hangi partiden olursa olsun kripto FETÖ’cülerin fitne çıkarma çabasına karşı dikkatli olalım!” diyen Yiğit Bulut'a bir tepki de Mücahit Birinci'den geldi.

Birinci, X hesabında yaptığı paylaşımda “Eğer siz, bu husustaki doğru olan ve tecrübe ile damıtılmış görüşleri FETÖ artığı, çer çöp ifadeleri ile genellerseniz, iki ihtimalden birini yansıtıyorsunuz demektir. Ya siz FETÖ artığısınız ya da çer çöp sizsiniz” ifadelerini kullandı.