AKP’de yerel seçim aday adayı başvuruları ertelendi
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimlerde aday adayı başvurularının 22 Kasım'a ertelendiğini duyurdu.
Kaynak: iHA
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimlerde aday adayı başvurularının 22 Kasım'a ertelendiğini duyurdu.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kızılcahamam'da gerçekleştirilen il başkanları çalışma kampımızda il başkanlarımızın talebi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle yerel seçimler aday adayı başvuruları 22 Kasım'a ertelenmiştir. Teşkilat temayül yoklaması ise 26 Kasım'da yapılacaktır” dedi.
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