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AKP’de yerel seçim aday adayı başvuruları ertelendi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimlerde aday adayı başvurularının 22 Kasım'a ertelendiğini duyurdu.

Güncel
  • 13.11.2023 20:02
  • Giriş: 13.11.2023 20:02
  • Güncelleme: 13.11.2023 20:08
Kaynak: iHA
AKP’de yerel seçim aday adayı başvuruları ertelendi
FOTOĞRAF: depophotos

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimlerde aday adayı başvurularının 22 Kasım'a ertelendiğini duyurdu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kızılcahamam'da gerçekleştirilen il başkanları çalışma kampımızda il başkanlarımızın talebi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle yerel seçimler aday adayı başvuruları 22 Kasım'a ertelenmiştir. Teşkilat temayül yoklaması ise 26 Kasım'da yapılacaktır” dedi.

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