AKP’den büyükşehirlerdeki memurlara ‘seçim rüşveti’

Yerel seçimler için kesenin ağzını açan AKP’nin vaatleri arasında büyükşehirlerde görev yapan memurlara, ‘büyükşehir tazminatı’ adı altında ek ödeme yapmak da yer aldı.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler önce AKP, önceki seçimlerde muhalefete kaptırdığı büyükşehirleri geri almanın peşinde. Bunu yapmak için kesenin ağzını açan AKP’nin 30 Ocak’ta projelerini açıklaması bekleniyor.

Bu projeler açıklanmadan iktidar medyasınca duyurulmaya başlandı. İktidar yandaşı Sabah’ın haberine göre beyannamede 4 proje öne çıkıyor. Bunlar, "depreme dayanıklı şehirler, mahalle kreşleri, sokak köpekleri ve büyükşehirlerde yaşayan memurlara ek tazminat” olarak sıralanıyor.

Büyükşehirlerde yaşamanın maliyeti Anadolu şehirlerine göre çok daha yüksek olduğunu hesaba katan AKP, İstanbul, Ankara gibi kira ve diğer maliyetlerin daha yüksek olduğu büyükşehirler ile Anadolu'da görev yapan memur ücretleri arasında bir fark olması gerektiği yönünde çalışma yapıyor. Büyükşehirlerdeki memura refah payı adı altında özel bir "büyükşehir tazminatı" verilmesinin AKP’nin vaatleri arasında yer aldığı belirtiliyor. Bu konudaki vaatlerin ayrıntılarının 30 Ocak’ta anlatılacak.