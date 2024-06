AKP’den CHP'li Bahadır’a düzenlenen saldırı ile ilgili açıklama

AKP Kayseri İl Başkanlığı; Pınarbaşı ilçesinde belediye meclis üyesi adayı olan Şerafettin Bahadır’ın uğradığı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada; "MHP adayının kardeşinin, ağabeyine yapılan ’hakareti’ içine sindiremeyip Şerafettin Bahadır’ı yaralamasının, MHP’yle ve siyaset kurumuyla ilişkilendirilmesinin doğru bulmamaktayız" denildi.

AKP Kayseri İl Başkanlığı, Pınarbaşı Belediyesi meclis yedek üyesinin darbedildikten sonra bacağından silahla vurulmasıyla ilgili açıklama yaptı.

AKP Kayseri İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; "Bilindiği üzere Pınarbaşı’nda 2 Haziran 2024 tarihinde yapılan yerel seçim sonucunda belediye başkanlığı MHP’den CHP’ye geçmişti. Elbette demokratik duruş halkın iradesine rızayı ve sonuçları kabul edip kazananı tebrik etmeyi gerektirir. Ülkemizin demokrasi ve serbest seçim tarihi, siyasi partiler ve adaylar arasında hasımlık değil rekabet olduğuna dair siyasi ve toplumsal bilincin oluşmasını sağlayacak tecrübeyi biriktirmiştir. Bununla birlikte bazen yerel ölçekte de olsa rekabet sınırlarını aşan tavır ve davranışlar gelişmekte, insanların hassas noktalarına dokunan hareketler karşılıklı olarak yapılabilmekte ve bunlar da istenmeyen ve asla tasvip edilmeyen olayların gerçekleşmesine neden olabilmektedir. Nitekim Pınarbaşı’nda yenilenen seçimler sonucunda kazanan tarafta yer alan bir hemşehrimizin eğlencenin dozunu kaçırarak seçim sonuçlarını siyasi olmaktan çıkarıp kişisel bir meseleye dönüştürmüş olduğu gözükmektedir. Mevcut haliyle dozu kaçan kutlamalar, politikanın doğasında her zaman mevcut bulunan ve olmazsa olmaz olan rekabetin öfkeye dönüşmesine ve meselenin siyasi olmaktan çıkarak kişiselleştirilmesine sebep olmuş görünmektedir. Dolayısıyla MHP adayının kardeşinin, ağabeyine yapılan ’hakareti’ içine sindiremeyip Şerafettin Bahadır’ı yaralamasının, MHP’yle ve siyaset kurumuyla ilişkilendirilmesinin doğru bulmamaktayız. Neticede bize göre, böylesi üzüntü verici bir hadiseden siyaset üretmeye çalışmak, hiçbir siyasi parti ve şahıs açısından sağlıklı ve doğru bir yaklaşım değildir. Ayrıca bu tür yaklaşımlar, Pınarbaşı ilçemizin sükunetine hizmet etmeyecektir. Beklentimiz, bağımsız yargının olayı bütün çıplaklığıyla ortaya çıkaracağı yönündedir. Hukuka saygılı insanlar olarak kovuşturmanın, soruşturmanın ve yargının sonuçlarını beklemenin en doğru davranış olacağını belirtmek isteriz. Bu vesileyle, hemşerimiz Şerafettin Bahadır’a geçmiş olsun diyor ve bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Ayrıca insanların fiziksel özelliklerinin siyaset malzemesi yapılmasını da çirkin ve etik dışı bulduğumuzu söylemeyi, siyasi ahlak açısından vazife sayarız. Ama hiçbir gerekçenin şiddeti meşrulaştıramayacağına dair şaşmaz ilke, bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır. AK Parti tüm kişi ve kurumlarıyla her daim hakkın ve hakikatin yanında yer alarak Pınarbaşı halkının hukukunu korumaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.