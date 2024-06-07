AKP’den CHP’ye geçen Çekmeköy’de belediyeye ait 180 alanda işgal tespit edildi

AKP’de CHP’ye geçen Çekmeköy Belediyesi’nin gayrimenkullerine dair paylaşılan bilgilere göre, “belediyeye ait 180 yerin işgalli” olduğu tespit edildi.

Yerel seçimlerde AKP’de CHP’ye geçen Çekmeköy Belediyesi’nin gayrimenkullerine dair dikkat çeken bilgiler paylaşıldı.

CHP’li Belediye Başkanı Orhan Çerkez, 1 Haziran’da yerel gazeteciler ile bir araya geldi. Çerkez, “belediyeye ait 180 yerin işgalli” olduğunu açıkladı.

Çerkez, “Ecrimsil ödeyen İşgalli alanlarla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Bu alanların çoğunu boşaltıyoruz. Mecidiye Parkı’ndaki büfeyi teslim aldık. Doğa Park’taki alan kısa süre içerisinde tahliye edilecek. Kadın emeğine yönelik bir alana dönüştüreceğiz” ifadelerini kullandı.