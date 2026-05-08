'akpden.com' erişime engellendi

İfade Özgürlüğü Derneği'nin yaptığı açıklamada, akpden.com internet sitesinin Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 8 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/6064 sayılı kararıyla erişime engellendiği duyuruldu.

  • 08.05.2026 23:12
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in duyurduğu, vergi adaletsizlikleri ve kamu varlıklarının satış süreçlerine ilişkin içerikler yayımlayan akpden.com sitesi erişime engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği sitenin engellendiğini duyurdu.

Derneğin duyurusu şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in duyurduğu, vergi adaletsizlikleri ve kamu varlıklarının satış süreçlerine ilişkin içerikler yayımlayan akpden.com sitesi, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 8 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/6064 sayılı kararıyla erişime engellendi.

