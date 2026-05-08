'akpden.com' erişime engellendi
İfade Özgürlüğü Derneği'nin yaptığı açıklamada, akpden.com internet sitesinin Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 8 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/6064 sayılı kararıyla erişime engellendiği duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Derneğin duyurusu şu şekilde:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in duyurduğu, vergi adaletsizlikleri ve kamu varlıklarının satış süreçlerine ilişkin içerikler yayımlayan akpden.com sitesi, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 8 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/6064 sayılı kararıyla erişime engellendi.