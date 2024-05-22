AKP’den DEM Parti’ye geçen belediyeye GES için tahsis edilen arsa geri alındı

Elazığ'da yerel seçimlerde AKP’den DEM Parti’ye geçen Karakoçan Belediyesi’nde önceki yönetimde GES projesi için belediyeye tahsis edilen 20 dönümlük arsa kaymakamlık tarafından geri alındı.

Yerel seçimde AKP'den Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ne (DEM) geçen Elazığ’ın Karakoçan Belediyesi’nde Güneş Enerji Santrali (GES) projesi için belediyeye tahsis edilen arsa geri alındı.

Karakoçan Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 36,82 oy oranı ile AKP'den DEM Parti'ye geçti.

Karakoçan Belediyesi’nde önceki yönetimde GES projesi için belediyeye tahsis edilen 20 dönümlük arsa kaymakamlık tarafından geri alındı.

Duruma tepki gösteren Karakoçan Belediyesi Eş Başkanları Cafer Oğur ve Songül Düzgün ilçe kaymakamı Osman Oğuz Ekşi tarafından muhatap alınmadıklarını, randevu taleplerine cevap verilmediğini ve çalışmalarının engellendiğini söyledi.

Cafer Oğur, şöyle konuştu:

"En basit bir GES projesi. Bizden önceki belediye başkanı Ayhan Akbaba’nın burada bir çalışması olmuştu, proje kabul edilmişti. Seçimden 20 gün önce burada halka bir açıklama yapmışlardı. Güzel bir projeydi en azından elektrik ve enerji ihtiyacını buradan karşılayabilecektik. Karakoçan ayda 600 bin lira elektrik parası ödüyor sadece kuyulardan su çekmek için. Bu GES projesinden hem elektriğimizi karşılayacaktı hemde beş sene sonra tamamıyla bu projenin bize kalacağını zaten biliyorduk. Geldiğimiz günden beri yazışmalar yaptık ama bir türlü ulaşamadık, projemiz kabul olduğu halde bize iki gün önce kaymakam tarafından bir mektup geldi. Bize tahsis edilen arsanın çalışma yapılmadığı gerekçesiyle iptal edildiği ancak çalışma yapılmış. İki yıllığına tahsis edilmişse 2021 yılında mevcut belediye yönetiminden almaları lazımdı. Ama ne hikmetse beş sene sesini çıkarmayıp biz geldiğimizde böyle bir tasarrufta bulunması bizleri üzüyor. Sadece bize değil, Karakoçan halkına yapılmış bir zulüm olarak görüyorum."