AKP’den HTŞ’ye iletişim danışmanlığı

HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi, Türkiye ile HTŞ yönetimi arasında iletişim alanında 7/24 esasına göre işleyecek bir mekanizma kurulmasının planlandığını söyledi.

Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile Pirinççi’nin yer aldığı bir heyet, Suriye’de HTŞ’nin ‘Enformasyon Bakanı’ Hamza Mustafa ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında iletişim alanındaki ortak çalışmalar ve kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

DENEYİM PAYLAŞILACAK

Büyükelçi Yılmaz, Uluslararası Şam Kitap Fuarı’nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, HTŞ yönetiminin iletişim alanında eksiklikler yaşadığını söyledi. Suriye’nin kıyı kesimlerinde Alevilerin, Süveyda’da Dürzilerin katlediği, ardından SDG’nin hedef alındığı dönemlere işaret eden Yılmaz, "Ülkenin yoğun dezenformasyon kampanyalarına maruz kaldığını" öne sürdü. Yılmaz, bu dönemlerde "Gelişmelerin doğru ve etkili biçimde anlatılması konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını" savundu.

Türkiye’nin "dezenformasyon" konusunda edindiği tecrübe ve geliştirdiği kabiliyetlerin HTŞ ile paylaşılacağını belirten Yılmaz, iletişim alanında iş birliğinin nasıl geliştirilebileceğini ele aldıklarını ve gerekli eğitimler, kurumsal kapasite artışı ve ortak çalışma mekanizmaları üzerinde durduklarını aktardı.

Yılmaz, Türkiye’nin iletişim ve medya alanında ihtiyaç duyulan her türlü eğitim ve kapasite geliştirme desteğini HTŞ tarafına sunma konusunda taahhütte bulunduğunu sözlerine ekledi. Pirinççi: Algı yönetimi konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Pirinççi de Şam’a İletişim Başkanlığının ana faaliyet alanlarında görev yapan daire başkanlarından oluşan geniş katılımlı bir heyetle geldiklerini belirtti. HTŞ’nin ‘Enformasyon Bakanı’ ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Şam tarafının Türkiye’nin iletişim alanındaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini açıkça dile getirdiğini aktardı. Pirinççi, "Toplantının en önemli çıktılarından biri, iki kurum arasında sürekli ve net bir koordinasyon mekanizmasının kurulması oldu" dedi.

Pirinççi, bundan sonraki süreçte iki ülke arasında iletişim alanında köprü görevi görecek, 7/24 esasına göre işleyecek bir iletişim mekanizmasının kurulmasının planlandığını dile getirerek, bu mekanizma ile tecrübelerin paylaşılacağını kaydetti.

***

ERDOĞAN BAE’YE GİDECEK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya’yı ziyaret edeceğini duyurdu. Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sayın Cumhurbaşkanımız, müteakiben, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’nin davetine icabetle 17 Şubat günü ziyaret edecekleri Addis Ababa’da temaslarda bulunacaktır"