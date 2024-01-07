AKP’den İstanbul’a Azer Bülbül’lü seçim şarkısı
AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde Azer Bülbül’ün "Çoğu bitti azı kaldı" adlı şarkısını kullanacağı açıklandı.
AKP İstanbul İl Başkanlığı, "Yeniden İstanbul" sloganıyla sürdürdüğü yerel seçim çalışmalarında kullanılacak seçim şarkısının belli olduğunu duyurdu.
Azer Bülbül'ün "Dokunmayın çok fenayım" adlı albümünde yer alan "Çoğu bitti azı kaldı" isimli şarkısının yeniden yorumlandığı ifade edilen açıklamada, sözleri Halil Gökkaya, müziği İhsan Noyan'a ait seçim şarkısının klibinde İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildiği kaydedildi.
AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de seçim şarkısının klibini "Çoğu bitti azı kaldı. Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı…" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.
Şarkının sözleri ise şöyle;
Aşkımız erdi bahara
Kışı bitti, yazı kaldı
Kapandı yıllanmış yara
Çoğu bitti, azı kaldı
Kapandı yıllanmış yara
Çoğu bitti, azı kaldı
Sevin, İstanbulum, sevin
Bu mutluluk hakkın senin
Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı
Çoğu bitti, azı kaldı
Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı
Çoğu bitti ey, azı kaldı
Yandık sevda ocağında
Hep gül olsun kucağında
Bu şehrin her sokağında
Aşkımızın hey, izi kaldı