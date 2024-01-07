AKP’den İstanbul’a Azer Bülbül’lü seçim şarkısı

AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde Azer Bülbül’ün "Çoğu bitti azı kaldı" adlı şarkısını kullanacağı açıklandı.

AKP İstanbul İl Başkanlığı, "Yeniden İstanbul" sloganıyla sürdürdüğü yerel seçim çalışmalarında kullanılacak seçim şarkısının belli olduğunu duyurdu.

Azer Bülbül'ün "Dokunmayın çok fenayım" adlı albümünde yer alan "Çoğu bitti azı kaldı" isimli şarkısının yeniden yorumlandığı ifade edilen açıklamada, sözleri Halil Gökkaya, müziği İhsan Noyan'a ait seçim şarkısının klibinde İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildiği kaydedildi.

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de seçim şarkısının klibini "Çoğu bitti azı kaldı. Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı…" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Şarkının sözleri ise şöyle;

Aşkımız erdi bahara

Kışı bitti, yazı kaldı

Kapandı yıllanmış yara

Çoğu bitti, azı kaldı

Kapandı yıllanmış yara

Çoğu bitti, azı kaldı

Sevin, İstanbulum, sevin

Bu mutluluk hakkın senin

Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı

Çoğu bitti, azı kaldı

Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı

Çoğu bitti ey, azı kaldı

Yandık sevda ocağında

Hep gül olsun kucağında

Bu şehrin her sokağında

Aşkımızın hey, izi kaldı