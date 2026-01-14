AKP’den istifa etmişti: Üsküdar Belediye Meclis Üyesi CHP’ye katıldı

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Üsküdar Belediyesi Meclis Üyeliği’nden istifa eden Ekrem Baki’nin Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldığı öğrenildi.

Ekrem Baki, 2025 Mayıs’ında Üsküdar Belediye Meclisi’nde gündem dışı söz alarak kürsüye çıkmış; muhalefete yönelik baskıların arttığını belirterek partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Cumhuriyet'te yer alan haberde, edinilen bilgilere göre Baki, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde düzenlenen CHP Grup Toplantısı’nın ardından resmen CHP’ye katıldı.

İSTİFA EDERKEN BASKIYI ELEŞTİRMİŞTİ

2025 yılının Mayıs ayında düzenlenen Üsküdar Belediyesi Meclis Toplantısında CHP'li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş başkanlığında düzenlenen oturumda gündem dışı söz alan Ekrem Baki, muhalefete yönelik artan baskıyı işaret ederek partisinden istifa ettiğini duyurmuştu:

"Son günlerde ülkemizde yaşanan ve muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması, iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk, gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum."