AKP’den Kuzey Kıbrıs seçimine müdahale

Saray rejimi Kuzey Kıbrıs’ta 19 Ekim’de yapılacak seçimde kendi adayının kazanması için yine devrede. Kuzey Kıbrıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi propaganda sürecinin başladığı gün AKP ve MHP’li vekiller adaya giderek mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar için çalışmalara başladı.

AKP VE MHP’Lİ İSİMLER ADADA

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) haberine göre heyette AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yaman, eski İçişleri Bakanı ve milletvekili Süleyman Soylu, Milletvekili Orhan Erdem, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, AKP Kuzey Kıbrıs Temsilcisi Emre Kaya ve UID Kuzey Kıbrıs Başkanı Fadıl Şanverdi yer aldı.

KIBRISLILARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Bugün Kıbrıs gazetesinin manşete taşıdığı habere göre Soylu seçim propagandasında ‘beka’ söylemi üzerinden oy toplamaya çalıştı. Cumhur İttifakı temsilcilerinin ev ev dolaşarak oy toplaması Kıbrıslı Türklerin ve muhalefetinin tepkisini çekti.

Tatar’ın en büyük rakibi ise CTP’nin Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman. Erhürman için önceki gün Lefkoşa’da yapılan buluşma yoğun katılım ve coşkuyla geçti. Etkinliğe katılanlar “ne ithal kampanya taktikleri, ne taşıma nüfus ne de Ankara’nın oyunları Tatar’ı kurtaramaz” dedi. Birlik mesajının verildiği buluşmada Erhürman “dünya sesimizi duyacak” ifadelerini kullandı.

Ankara 2020 seçiminde de seçime doğrudan müdahil olmuş, sosyal demokrat Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yeniden kazanmaması için Tatar’a yoğun destek vermişti.

ANKARA’NIN ADAMI TATAR START VERDİ

Seçimin ilk turu için adayların propaganda süreci dün resmen başladı. Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bağımsız aday olarak gireceği seçimin ilk turu için bildirgesini açıklayarak kampanyasını tanıttı. Tatar, "Vizyon: Atak Diplomasi" adlı kampanyasıyla yeniden seçilmeye çalışacak.

YSK’da yapılan kura çekimine göre, adayların oy pusulasındaki sıralanışı şu şekilde:

1 - Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi)

2 - Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi)

3 - Arif Salih Kırdağ (Bağımsız)

4 - Ahmet Boran (Bağımsız)

5 - Mehmet Hasgüler (Bağımsız)

6 - İbrahim Yazıcı (Bağımsız)

7 - Hüseyin Gürlek (Bağımsız)

8 - Ersin Tatar (Bağımsız)