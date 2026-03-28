AKP’den milyonları ilgilendiren torba yasa hazırlığı: Borçlara düzenleme, öğrenciye af

AKP’nin hazırladığı torba yasa teklifinde yine milyonları ilgilendiren düzenlemeler bir araya getiriliyor. Parti kaynakları, teklifin yalnızca tek bir alanla sınırlı kalmayacağını; ekonomiden eğitime uzanan geniş bir çerçevede hazırlandığını ifade ediyor.

SGK ve vergi borçlarına yönelik düzenlemelerin de paketin önemli ayaklarından biri olacağı belirtiliyor. Kulislerde en çok konuşulan başlık ise öğrenci affı.

"SINIRLI AMA KAPSAYICI"

Cumhuriyet’te yer alan habere göre taslakta klasik af modelinden farklı olarak daha “sınırlı ama kapsayıcı” bir formül öne çıkıyor. Buna göre af, 1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteyle ilişiği kesilenleri kapsayacak. Sistemin tamamen gevşetilmesi yerine, belirli kriterlerle geri dönüş yolu açılacak. Bu yaklaşımın, hem kamuoyundaki “af beklentisini” karşılamayı hem de üniversitelerdeki yığılmayı kontrol altında tutmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Taslak yalnızca af düzenlemesiyle sınırlı değil. Azami süresini dolduran son sınıf öğrencilerine iki ek sınav hakkı ve uygulamalı eğitim ve intörnlük eksiklerine tamamlama imkânı getirilmesi planlanıyor. Ayrıca üretim süreçlerine katılan öğrencilere teşvik ödemesi yapılabileceği, ancak bu öğrencilerin sigortalı sayılmayacağı ifade ediliyor. Teklifin önümüzdeki hafta Meclis’e sunulması bekleniyor.