AKP’den satılık kamu arazisi: Okul ve hastane arazileri satışta

AKP hükümetleri döneminde, Cumhuriyet’in ilk yıllarında büyük emeklerle elde edilenler de dahil olmak üzere çok sayıda kamu varlığı elden çıkarıldı.

İktidarın hoyrat özelleştirme politikası nedeniyle kritik önemdeki çok sayıda kuruluş bitme noktasına geldi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın verileri de AKP’nin özelleştirme politikasına ayna tuttu. 1986-2002 döneminde 3 milyar TL olan özelleştirme geliri, 2003-2025 döneminde 192,6 milyar TL'ye ulaştı.

17 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ise AKP iktidarının özelleştirme politikalarında yeni bir sayfa açtı. Sağlık bütçesini şehir hastanesi müteahhitlerine aktaran iktidar, çok sayıda kentteki 55 kamu arazisini satışa çıkardı.

YAMAN ÇELİŞKİ

17 Mart’ta satış listesine konulan kamu arazileri içinde, mülkiyeti Hazine’de olan çok değerli arazilerin de bulunduğu görüldü. Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa ve Kocaeli’nin de aralarında yer aldığı çok sayıda kentteki 55 kamu arazisinin, “Sağlık Bakanlığı tarafından yenileme yatırımları ve yeni sağlık tesislerinin finansmanı” için satılacağı belirtildi. Satıştan kalan kârın, Sağlık Bakanlığı’n aktarılacağı bildirildi. Şehir hastaneleri için hemen her yıl müteahhitlere yüz milyarlarca lira kaynak aktaran iktidarın satış kararı, “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” yorumlarına neden oldu.

HASTANE ARAZİSİ

Satış listesinde yer alan ve Muğla Yatağan Yeni Mahallesi’nde yer alan arazide, Bahçeli Kargir Sağlık Merkezi bulunduğu öğrenildi. Arazinin toplam tapu alanı 6 bin 946 metrekare ile ifade edildi. Muğla Milas Burgaz Mahallesi’ndeki 39 bin 242 metrekare tapu alanlı arazide ise üç katlı kamu hastanesi yer aldığı kaydedildi.

DENİZE SIFIR

Satılmak istenen Muğla Datça İskele Mahallesi’ndeki arazinin ise denize sıfır olması dikkati çekti. Toplam 5 bin 174 metrekare tapu alanlı arazide sağlık merkezi binası ve memur lojmanı bulunduğu dile getirildi. İstanbul Kadıköy Merdivenköy Mahallesi’ndeki okulun 979 metrekare tapu alanlı arazisi de yine satış listesine yazıldı.