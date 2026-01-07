AKP’den sermayeye dev kıyak: Aranan ucuz emek gençlikte bulundu

EKONOMİ SERVİSİ

İktidarın 'bitirme' iddiasıyla gündeme getirdiği, sosyal medyadaki güdümlü hesaplarla tartıştırılan genç işsizliği için AKP nihayet niyetini açıkladı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da katıldığı "Genç İstihdam Hamlesi" tanıtım programında peş peşe açıkladığı patron teşvikleriyle sermayeye bir kez daha genç emeği sömürüsünün kapısını açtı.

Erdoğan patronlara adeta "Aradığınız ucuz emek burada" dedi. 'Staj Desteği, Geleceğim Meslekte, NEET İşgücü Uyum Programı, İşe İlk Adım Programı ve İŞKUR Gençlik Programı' isimli 5 programdan kimi zaten varken kimi de ilk kez duyuruldu. Bu 5 program kapsamında toplam 3 milyon genç için, 445,1 milyar liralık devasa bir teşvik tutarı sermayeye aktarılacak.

Program gençler için değil, teşvik tutarları ve yarattığı koşullarla patronlar için açıklanmış oldu. Ankara'da gerçekleşen törene MÜSİAD ve TİSK üyesi patronlar katıldı. Programın destekleyicileri olarak da TİSK, TOBB, TİM, MÜSİAD, TESK, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Turkcell açıklandı.

Bugünün BirGün'ü

Genç emeği için kimi programlar da Sabah gibi gazeteler aracılığıyla servis edildi. İktidara dayandırdıkları iddialarına göre, "ev kadını genç", "saatlik prim", "esnek emeklilik", "gelire göre çalışmama" gibi planlarla gençler, kadınlar çalışma yaşamının dışına itilecek. Kağıt üzerinde işgücüne dahil edilen milyonları güvencesizlik, geleceksizlik, hak kayıpları ve emek sömürüsü bekliyor. Emeği neredeyse ücretsiz hale getirilen, eğitimine dahi devam edemeyen, işsizlikle boğuşan milyonlarca genci gelecek 3 yılda kötü bir tablo bekliyor. Sefalet seviyelerindeki asgari ücreti dahi fazla bulan, teşviklerden yararlandırılan patronların istediği "Ucuz emek" bu yaş grubuyla sağlanacak. Patronlara adeta "Aranan kan bulundu" diyen Erdoğan'ın açıkladığı teşvikler, kamu kaynaklarıyla emek sömürüsünün kapsamını genişletecek.

***

KÖLELİĞE İLK ADIM PROJESİ

İşe ilk kez girenler için AKP adeta "kölelikle tanışma" programı tasarladı. İşe İlk Adım projesi ile patronlar gençleri 6 ay kölelik koşul ve ücretleri ile çalıştırdıktan sonra kovabilecek. Gençlerin hiçbir güvencesi olmamasını Erdoğan patronlara 'müjde' olarak anlattı. 18-25 yaş arası gençlerin ilk 6 aylık maaşları kamu tarafından ödenecek, patronların bu teşvikten faydalanması için hiçbir istihdam garantisi şartı olmayacak. İşe İlk Adım Programı ile 3 yılda toplam 750 bin genç için 215,8 milyar liralık teşvik patronlara aktarılacak. Gençlerin güvencesi, kıdem ve ihbar tazminatı da bulunmuyor.

***

PATRONA BEDAVA ÇALIŞAN

Mesleki eğitim adı altında neredeyse ortaokul çağındaki çocukları dahi ucuz işgücü haline getiren iktidar, meslek liselerinde okuyan gençlerin daha mezun olmadan çalışmaya zorlanacağını duyurdu. Staj programına 800 bin genç daha dahil edilerek burada da 3 yıl için 27 milyar lira teşvik paketi sağlanacak. Bu kapsamda 10 ve üzeri kişinin çalıştığı işyerlerinde yüzde 10 oranında stajyer bulunacak. Başta sanayi bölgeleri olmak üzere küçük atölyelerde daha fazla çocuk stajyer olarak çalıştırılacak. Büyük sermayedar ise teşvikler sayesinde ucuz emek üzerinden servetini artıracak. Gençler başta MESEM'lerde devlet eliyle iş cinayetlerinde ölüme, emek sömürüsüne, Meclis stajında dahi korunamacayak bir güvencesizliğe itilirken artık daha fazla işyeri daha fazla genç emeğinden bedava faydalanacak.

***

İKTİDAR İTİRAZ DEĞİL İTAAT İSTİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Genç İstihdam Hamlesi - Güç Tanıtım Programı’nda konuştu. Ama ne konuştu... Meğer gençlerimiz sürekli desteklenmiş, harçlık adı altında ciddi paralar verilmiş; üstelik “ev genci” gibi küçültücü sıfatlar takılmadan istihdama kazandırılmaya çalışılmış. Ama gel gör ki gençler iş beğenmiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan “İŞKUR Gençlik Programı"nı öve öve bitiremedi. Bu programla gelir elde eden öğrenci sayısını 150 bin olarak açıkladı. Cep harçlığını günlük 1.375 liraya yükselttiklerini müjdeledi. En ağır işlerde çalışacak, sömürülecek ama onlara verilen para ücret değil, harçlık olacak. Bunu da müjde diye yutturacaksın. El insaf!

KONUŞMAYIN SADECE ÇALIŞIN

Erdoğan konuşmasında gençlere çok çalışmayı “zahmetsiz rahmet olmaz” sözleriyle telkin ederken itaat eden bir nesil istediğinin de altını çizdi. Erdoğan, “Yani başarıya da Allah'ın izniyle ulaşılır. Unutmayın zahmetsiz rahmet olmaz. Bu atasözümüz de işte bu gerçeğin çağlardan süzülüp gelen bir başka ifadesidir” dedi.

Erdoğan, “Görüyorum ki muhalefetin başını çektiği marjinal çevreler ülkenin gençlerine sokağı adres gösterirken; boğazlarına kadar battıkları rüşvet, yolsuzluk çamurundan, duygularını manipüle ettikleri gençlerin omuzlarına basarak çıkmaya çalışanlara rağmen biz gençlerimizi tutuyor, destek oluyoruz” diyerek hem muhalefete hem gençlere mesaj vermeyi de unutmadı.

Erdoğan'ın gençlerin duygularının neden öfke ve umutsuzluk olduğuna dair tek kelime etmeden sadece manipüle edildiğini iddia etmesi, meselenin çok uzağında olduğunu gösteriyor. Yıllarca “kindar ve dindar” nesil istediğini saklamayan Erdoğan'ın, gençlerin şimdi bulunduğu durumdan rahatsız olduğunu görebiliyoruz. Ama rahatsızlığı işsiz ve gelecekten umutsuz olmalarından değil, iktidara karşı öfke duymalarından kaynaklı. Dizlerini kırıp evinde otursalar, durumlarına şükretseler olmaz mı?

TANIMDAN DEĞİL DURUMDAN RAHATSIZ

Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı ve anlaşıldığı kadarıyla önümüzdeki birkaç hafta ekranlarda işleyecekleri müjdeye “Gençliğin Üretim Çağı Güç Programı” adını vermişler. Raporun tamamına bakınca gençlerden çok sermaye için hazırlandığı anlaşılıyor. Teşvik adı altında toplanan başlıklar daha çok gençlerin sömürüldüğü, patronun vergiden ve ücretten kazandığı formüller. Burada da değişen bir şey yok.

Öte yandan Erdoğan'ın konuşmasındaki en ilginç başlıklardan biri de “ev gençleri” diye tanımlanan, aslında ne eğitimde ne de istihdamda kendine yer bulabilen büyük gençlik kitlesi ile ilgili. Erdoğan konuya “Zaman zaman gençler iş beğenmiyor” diyerek girse de “ev genci” tabirini haksızlık olarak ifade etti. Milyonlarca gencin kendini eve kapatmasını iş beğenmemezlik olarak yorumlayan Erdoğan, küçük teşviklerle bu duyguyu değiştireceğini düşünüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma Bakanı Işıkhan'ın ballandıra ballandıra anlattığı program yine boş çıktı. Sermayeye verilen teşvik bir kez daha toplumsal kesimlerden birinin hizmetine sunulmuş gibi aktarılıyor. Gençlerin tepkisinden korkan iktidar onları oyalayacak tedbirler peşinde. Bu program hayata geçerse bırakın gençlerin sorununu çözmeyi, sorunu daha da derinleştirip çözülmesi imkansız hale getirecek.

***

CEP HARÇLIĞIYLA SÖMÜRÜ DÜZENİ

Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yürütücülüğündeki İşgücü Uyum Programı (İUP) için düzenlemeleri 'müjde' diye duyurdu. Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) denilen bu projeyle bu program kapsamında kölelik koşullarında çalıştırılan gençlere, "harçlık" adı altında verilen ücretler güncellendi. Gençleri kamu kurumları, üniversiteler ve çeşitli iş alanlarında günlük geçici işlerde çalıştıran program kapsamında ödenen 1083 TL için Erdoğan, "Programa katılan her gencimize günlük 1375 lira cep harçlığı vereceğiz" dedi. Gençlerin diğer tüm masrafları da patronlara teşvik olarak akacak. Programa katılan hiçbir genç, iş güvencesi, kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklar ve sendikalı olma imkânından faydalanamıyor.

Güncel İŞKUR verilerine göre 2025’in ilk 11 ayında 474 bin 229 üniversiteli genç, asgari ücretin altında “harçlık” adıyla ve işçi statüsü dışında çalıştırıldı. En düşük ücretlere bile erişemeyen gençler için kölelik koşullarının artarak devam edeceği sinyali verildi. Erdoğan, gelecek 3 yıl boyunca 450 bin gencin daha bu projeye dahil edileceğini, bu kapsamda 108 milyar liralık teşvik ödemesi yapılacağını duyurdu.

Erdoğan'ın hesabına göre haftada 3 gün, günlük 1375 liraya çalıştırılan bir gence 19 bin lira ödeme yapılacağı iddia edildi. Ancak aynı gün sayısında çalışan bir gencin alacağı ödeme yalnızca 16 bin 500 lirada kalıyor. Gençler asgari ücretin dahi altında ücretlerle sömürülüyor.

Programa katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK verilerine göre ilk kez sigortalı olanların neredeyse yarısının 30 yaş üzerinde olduğunu ifade etti. Ne eğitimde ne istihdamda (NEET) olma durumu için 'tuzak' tanımı yapılan programda, gençlerin geleceğini değil sadece "aile kurumunu" önemsendiği adeta itiraf edildi. Bakan Işıkhan "Çalışma hayatına geç katılan gençlerin de hayatlarını düzene sokması, aile kurması ve çocuk sahibi olması da geç ve zor oluyor. Lise ve üniversite mezunlarımızın da bu NEET tuzağına düşmeden önce iş hayatına kazandırılması oldukça önemli" diye konuştu.