AKP’den vekil olamayan Mehmet Zeki Peker, 5 ayrı hastanenin ihalesini kaptı!

Milletvekili seçimlerinde Bitlis’te AKP'den aday olan ancak seçilemeyen Mehmet Zeki Peker, 5 hastanenin ihalesini kaptı. Peker’e verilen son ihale Akhisar Devlet Hastanesi oldu.

AKP iktidarında gelenek haline gelen kamu ihalelerinin yandaşlara gitmesine skandalına bir tane daha eklendi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, AKP’den Bitlis milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Mehmet Zeki Peker hastane ihalelerinin adresi oldu. 5 ayrı ihale kazanan Peker’in şirketi Manisa Akhisar Devlet Hastanesini de yapacak.

Sağlık Bakanlığı, 29 Mart 2024’te Manisa Akhisar 450 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi için ihaleye çıktı.

124 bin metrekareye yapılacak hastane binası için açık ihale düzenlendi. İhale sonucunda 4 Haziran 2024’te Zey Yapı Sanayi Madencilik Enerji Müşavirlik Ticaret A.Ş. ile 3 milyar 672 milyon TL’lik sözleşme yapıldı.

AYDIN’DA 2 İHALE 'KAZANDI'

900 Yataklı Aydın Şehir Hastanesi yapımı işi için de 4 Kasım 2020’de AKP’li Peker’in şirketi ile Kolin İnşaat ortaklığına Sağlık Bakanlığı tarafından 976 milyon 424 bin TL ödendi.

Aradan yıllar geçti, şehir hastanesi tamamlanamadı. 9 Şubat 2024’de pazarlık usulü ile yeni ihale düzenlendi. İhaleyi ikinci kez Peker’in şirketi kazandı. Şehir hastanesinin tamamlanması için 2 milyar 875 milyon TL ödendi. İkmal ihalesiyle birlikte maliyet 4 yılda 3 milyar 851 bin 424 TL’ye yükseldi.

ZEY YAPI HER YERDE

Çankırı 400 Yataklı Devlet Hastanesi yapım ihalesi de 27 Mart 2023’te açık ihale usulüyle yapıldı. İhaleyi Zeki Peker’e ait Zey Yapı ile Peyhan İnşaat ortaklığı kazandı. Bu hastane için de 1 milyar 590 milyon TL ödendi. 18 Eylül 2023’te yapılan Kahramanmaraş Nurhak Acil Durum Hastanesi ihalesini de Peker’in Zey Yapı Şirketi kazandı. 5 Ekim 2023’te sonuçlanan ihalede devletin kasasından 595 milyon 500 bin TL çıktı.