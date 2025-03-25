AKP’li Akbaşoğlu gizli tanığı 'tanıdı'

TBB ve İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen ilk TBMM Genel Kurul oturumu başladı. CHP milletvekilleri TBMM Genel Kurulu Salonu’nun CHP sıralarına, Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı, “Yılgınlık yok” dövizlerini koydu.

Meclis Genel Kurulu’nda CHP adına ilk sözü, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer aldı. Gürer, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile başlayan hukuksuzluklar silsilesinin yalnızca CHP’nin değil, Türkiye’nin demokrasi sorunu olduğunu kaydetti.

CHP’LİLERDEN PROTESTO

Genel Kurul’da söz alan AKP Milletvekili Cüneyt Yüksel’in, “Türkiye hukukun üstünlüğü ilkesi’ doğrultusunda yönetilen bir ülkedir” sözleri büyük tepki çekti. CHP milletvekilleri, Yüksel’in konuşmasını sıralara vurarak protesto etti.

“HALKTAN KORKUYORSUNUZ”

Yüksel’e ilk cevap CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’den geldi. Toplumsal muhalefetin ayağa kalktığının altını çizen Emir, “Halktan korktuğunuz, bacaklarınız titrediği için bu eylemleri lekelemeye çalışıyorsunuz” dedi. Gezi eylemlerine yönelik, “Camide bira içtiler” iddiasının yalan olduğunun ortaya konulduğunu belirten Emir, “Şimdi bir benzerini yapmaya çalışıyorsunuz” diye konuştu.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise 19 Mart itibarıyla yaşananların, “Yalnızca CHP’nin iç sorunu” olduğunu öne sürdü. İmamoğlu’na yönelik iddiaların CHP içerisinden atıldığını söyleyen Akbaşoğlu, “CHP’nin sokak çağrılarının Türkiye’nin kaybetmesine yol açtığını” dile getirdi.

“CHP’Lİ OLDUKLARINI KİM SÖYLEDİ?”

Akbaşoğlu’nun konuşmasının ardından bir kez daha söz alan CHP’li Murat Emir, “Akbaşoğlu bir itirafta bulunmuştur. Gizli tanıkların CHP’li olduğunu size kim söyledi?” sorusunu yöneltti. İmamoğlu’na yönelik yargı sürecinin talimat ile gerçekleştirildiğini vurgulayan CHP’li Emir, sözlerini şöyle sürdürdü: “İmamoğlu’nu sıkıştıramazsınız. Böyle olduğu zaman halk ayağa kalkar. Biz, Anayasal hakkımızı kullanıyoruz. Milyonların isyanı sizi boğacak.”

“DARBEYE HAYIR”

CHP milletvekilleri TBMM Genel Kurul salonunda, “Darbeye hayır” ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atınca, oturuma 10 dakika ara verildi.