AKP’li Alagöz, Harşit’i kirletmeyi sürdürüyor
Haber Merkezi
Giresun Doğankent’te AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu Alagöz Madencilik tarafından işletilen bakır madeni, atıklarını su kaynaklarına akıtırken, ÇED sürecini beklemeden ormanlık alanda atık havuzu yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.
MA’ya konuşan Harşit Vadisi Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Soner Aydın, maden açıldıktan sonra bölgede yolların yıkıldığını, derelerin ve içme sularının kirlendiğini söyledi. Aydın, ‘‘ÇED süreci beklenmeden, Orman İşletme Müdürlüğü şirkete alan tahsis etti, atık barajı yapımına başlanacak. Maden şirketinin hukuksuzca, pervasızca çalışmalarına karşı hukuki yollara başvurarak karşılık vereceğiz" dedi.