AKP’li Alagöz hukuk tanımıyor: Yurttaşlar sondaja geçit vermedi!

Giresun Harşit Vadisi’ndeki kaçak kimyasal atık havuzlarıyla bölgeyi zehirleyen AKP’li Cantürk Alagöz’ün şirketi Alagöz Madencilik, şimdi de Tirebolu ilçesine bağlı Sekü Köyü’nde kanun tanımıyor.

Bölgede maden arama faaliyeti yürütmek isteyen Alagöz Madencilik, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen sondaj makinelerini alana sokmak istedi.

Yurttaşlar, jandarma eşliğinde bölgeye getirilen makinelerin girişini engelledi. Şirket yetkilileri, 4 Nisan’dan bu yana jandarma eşliğinde sondaj makinelerini alana sokmaya çalışıyor.

Bölge halkı ise mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını hatırlatarak faaliyetlere izin vermedi. Köylüler, hukuki süreç tamamlanmadan hiçbir çalışmaya geçit vermeyeceklerini açıkladı.

Yurttaşlar, şirket yetkililerinin mahkeme kararından önce verilen izin belgelerini göstererek kendilerini kandırmaya çalıştığını belirtti.

Her geçen gün daha kalabalık gelen şirket ekiplerine karşı direnişi büyüten köylüler, bölgede nöbet başlattı.

Üç gündür süren nöbette yurttaşlar, Harşit Vadisi’ni korumakta kararlı olduklarını vurguladı. Bölge halkı, doğayı ve yaşam alanlarını savunmaya devam edeceklerini ifade etti.