AKP’li Alagöz’e değil halka ceza

AKP’li Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait Alagöz Madencilik’in, Tirebolu’daki Sekü Köyü’nde mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen maden sondaj makinesi sokmasına karşı köylülerin başlattığı direniş dün 6’ncı gününü geride bıraktı. Mahkeme kararına rağmen alanda bulunan iş makineleri dün de çıkarılmadı; köydeki OHAL’i andıran uygulamalar ise devam etti.

‘OYALAMA TAKTİĞİ’

Alagöz Madencilik dün de alandan iş makinesini çıkarmadı. Bu duruma yöre halkının tepkisi ise çığ gibi büyüdü. Giresun-Bulancak-Piraziz Çevre ve Doğa Derneği üyesi Hüseyin Şahin, mahkeme kararlarını anımsatarak “Arazide sondaj makinesi tutuluyor. Sondaj işlemi de yapılacak deniliyor. Davayı kazandık ama hâlâ arazinin ortasında bekletiyorlar. Biz mahkeme kararını göstererek çalışmaları yapılamayacağını savunuyoruz ve savunmaya da devam edeceğiz. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ise Alagöz’ün burada maden çalışması yapılamayacağını söylüyor ancak sondaj, karot, kırıntı için ayrı bir izin verdiklerini ifade ediyor. Bununla ilgili de dava açabileceğimizi söylediler. Bir oyalama taktiği uygulanıyor. Davayı kazanıp kazanmamamızın bu şekilde bir önemi kalmıyor, o makine şu an alanda ve işgalci konumunda. Tüm devletin kurumları Alagöz’ün etrafında kenetleniyor. Şu an uygulanan tamamen siyasi” dedi.

‘ALGI’ DEDİLER

Şirket ise dün yazılı bir açıklama yaparak sahada devam eden faaliyetin yasal olduğunu iddia etti. Açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı: “Yürütülen karotlu sondaj, kırıntılı sondaj ve numune alma faaliyetleri, Çevre iI Müdürlüğü tarafından verilen ÇED Kapsam Dışı / ÇED Muafiyet kararları ve alınmış orman izinleri kapsamında tamamen yasal ve izinli faaliyetlerdir. Buna rağmen yürütülen kasıtlı yanlış yönlendirmeler sonucunda mahkeme kararının içeriği çarpıtılarak kamuoyunda gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturulmakta ve bölge halkı yanlış bilgilerle yönlendirilmektedir. Bu nedenle yaklaşık 1 haftadır sondaj makinemizin sahaya ulaşması fiilen engellenmektedir. Şirketimiz bölgede yaklaşık 400 çalışanı ile birlikte yüzlerce tedarikçi ve taşeron firmaya iş imkânı sağlayan önemli bir istihdam kaynağıdır. Yasal ve izinli faaliyetlerin engellenmesi yalnızca şirketimizi değil bölge ekonomisini ve istihdamı da doğrudan olumsuz etkilemektedir.” Yaşam savunucuları ve köylüler ise açıklamaya tepki göstererek “Köylü halkı yanlış bilgilendirilmiyor, o insanların bir aklı var. Maden istemiyorlar. Kamuoyu da yanlış bilgilendirilmiyor, davayı kaybetmişken madenciliğe dair yaptığınız her şey suçtur. Siz Sekü’de işgalcisiniz” dedi.

3 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Alana direniş göstermek için giden ve motosikletlerini alanın yakınına bırakan üç köylüye ise para cezası kesildiği ve bir kişinin motosikletine el konulduğu ortaya çıktı. Ceza alan bir yurttaş, “Motosikletin üstünde bile değildim, ehliyetim olmadığı için para cezası kesildi. Ceza bize değil, şirkete kesilmeli” diyerek tepki gösterdi. 11 bin 629 TL ceza kesildiğini kaydeden yurttaş yaşadıklarını şöyle anlattı: “Biz doğamızı korumak için 3 arkadaş alana gittik. Motosikletim de alanın 100 metre uzağındaydı. Aracın tüm kontrolleri tamamdı. Beni motorun üstünde görmediler. Polis memuru aşağı doğru inerken motoru görmüş ve sürükleyerek alana çıkarmış. Orada ehliyetim olmadığı ceza yazdılar. Diğer arkadaşımın da aynı şekilde ehliyetsizlikten ceza kesildi. Diğer arkadaşıma da sadece köy içinde kullandığı motoruna ceza kesildi ve aracı bağladılar. Motorun üstünde bile değildik. Neye göre bu ceza kesildi bilmiyoruz. Biz topraklarımız için direniyoruz.”