AKP’li baba oğul, paramediği darbetti

İlayda SORKU

Bursa’da hasta taşıyan paramedik ambulans sürücüsü Muhammed Ali Karasulu, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı eski AKP Milletvekili Aday Adayı Selim Yedikardeş ve oğlu Melih Yedikardeş tarafından darbedildi.

Karasulu, önceki gün kalp krizi geçiren N.G. isimli kadın hastayı Gemlik Devlet Hastanesi’nden Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk etmek üzere yola çıktı. Emniyet şeridinde ilerlediği sırada arkadan gelen otomobilin sürücüsü Selim Yedikardeş, ambulansa korna çalarak yol istedi. Yol veren Karasulu’ya ambulansın içinde hasta olmadığını ve boşuna siren çaldığını söyleyerek tepki gösteren Selim Yedikardeş ve oğlu Melih Yedikardeş otomobili ambulansın önüne kırdı. Karasulu’nun, ambulansın önünü kesen baba ve oğluna, kalp krizi geçiren bir hastayı taşıdığını belirtmesi üzerine tartışma çıktı.

Araçtan inen baba ve oğlu Karasulu’yu darbetti ve ardından olay yerinden kaçtı. Hastayı yetiştirmek için yaralı halde ambulansı kullanan Karasu’lu, Bursa Şehir Hastanesi’ne gitti. Karasulu’ya 7 gün iş göremez raporu verildi. Karasulu’nun şikâyette bulunması üzerine AKP’li Yedikardeş’ler gözaltına alındı. İddiaya göre, ifade işlemlerinin ardından emniyet müdürü tarafları barıştırmaya çalıştı. BirGün’e konuşan SES Bursa Şube Eş Başkanı Alican Özden, “Cezasızlık politikaları sağlık emekçilerini korku içinde çalışmaya mecbur bırakıyor” dedi.