AKP’li bakanlar merak etmiyor

Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtiği Temmuz 2018 itibarıyla TBMM, asıl işlevinden giderek uzaklaştı.

Yasama faaliyetlerinin etkisi hemen her yıl daha da azalırken Saray Kabinesi de milletvekillerinin soru önergelerinin büyük bölümünü adeta görmezden geldi. Meclis, yalnızca AKP'nin kanun teklifleri ile uluslararası anlaşmaların geçirildiği yer halini aldı.

TBMM Başkanlığı’nın milletvekillerinin elindeki en önemli denetim mekanizması olan soru önergelerine yönelik istatistikleri de Kabine’nin hesap vermez duruma geldiğini bir kez daha ortaya koydu. Milletvekillerince verilen soru önergelerinin yalnızca küçük bir bölümü süresi içinde cevaplandı.

AKP hükümetlerinde bakan olarak görev alan, görev sürelerinin ardından ise milletvekili mazbatası verilen eski bakanların Meclis karnesi de dikkati çekti. Eski bakan milletvekillerinin hiçbirinin, yasama faaliyetinin önemli bir ayağı olan soru önergesi mekanizmasını hiç kullanmadığı belirlendi.

TBMM’de devam eden 28’inci Yasama Dönemi’nde yalnızca iki eski bakan milletvekili araştırma önergesine imzasını koydu. Dışişleri Bakanlığı eski bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yapay zekanın toplumda ortaya çıkarabileceği risklerin tespit edilmesi” amacıyla AKP milletvekillerince hazırlanan araştırma önergesine imza atarken Milli Savunma Bakanlığı eski bakanı Hulusi Akar da “Kadına yönelik şiddetin nedenlerinin belirlenmesi” konulu araştırma önergesine imzasını attı.

YASAMADA YOKLAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapan AKP Milletvekili Derya Yanık, Hazine ve Maliye Bakanlığı Yapan AKP Milletvekili Nureddin Nebati ve İçişleri Bakanlığı yapan AKP Milletvekili Süleyman Soylu’nun da aralarında olduğu 13 eski bakan, neredeyse hiçbir yasama faaliyetlerine katılmadı.

Bakanlar, TBMM'deki komisyon başkanlığı görevlerini ise sürdürdü.