AKP’li Banker Kasım Esenler’i aydınlatacak

Yurttaşlar geçim mücadelesi verirken kamunun milyonlarca liralık ihalelerini iktidara yakınlığıyla bilinen isimler alıyor. AKP’li Tevfik Göksu’nun yönettiği Esenler Belediyesi’nin bir ihalesinin daha eski AKP İlçe Başkan Yardımcısı’nın şirketine gittiği ortaya çıktı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Esenler Belediyesi 25 Haziran 2025 tarihinde “Esenler Genelinde Yol, Meydan ve Kamu Hizmet Alanlarında Aydınlatma Yapılması İşi” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleye tek istekli olarak katılan Birlik Elektrik İnşaat Şirketi ile belediye arasında 9 Temmuz’da 41 milyon 785 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

Birlik Elektrik İnşaat Şirketi’nin sahibi ise Banker Kasım olarak tanınan eski AKP Esenler İlçe Başkan Yardımcısı Kasım Albayrak aldı.

ESENLER’DE İHALE ŞAMPİYONU

Kasım Albayrak’ın şirketi, 2010 yılından bu yana büyük kısmı AKP’li Esenler Belediyesi’nden olmak üzere kamu kurumlarının 54 ihalesini üstlendi. Kamu İhale Kurumu’ndaki (KİK) kayıtlara göre de bu ihalelerin toplam bedeli 202 milyon TL’yi buluyor.

İHALE DOSYALARI GİZLENMİŞTİ

Sayıştay, AKP’li Tevfik Göksu’nun yönettiği Esenler Belediyesi’ni 2021 yılından bu yana denetlemiyor. Belediye Meclisi tarafından kurulan Denetim Komisyonu’nun denetim görevini yapmasının engellendiği belirtilmişti.

Denetim Komisyonu’nun CHP’li Meclis Üyesi Arzu Yazan, bir ihale dosyasının bile kendisine sunulmadığını vurgulayarak, “Denetim Komisyonu toplantılarında talep ettiğim hiçbir evrak tarafıma teslim edilmemiş, taleplerim gerekçesiz reddedilmiştir. Gerçekleştirdiğimiz kısa süreli toplantılar yalnızca şifahen görüşme niteliğine sahip olup, denetim komisyonunun yasa gereği çalışmasına imkan verilmemiştir” demişti.