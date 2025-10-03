AKP’li başkan Bakan’ı dinlemedi, havaya ateş açtı

Haber Merkezi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “Havaya ateş açana 5 yıla kadar hapis cezası verilecek” açıklamasının üzerinden günler geçmeden, AKP’li Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’ın bir düğünde havaya ateş ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Bir kamu görevlisinin, devletin yasakladığı ve ölümcül sonuçlar doğuran bu eylemi gerçekleştirmesi tepki topladı. CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal, görüntüleri paylaşarak “Vatandaş yapsa maganda derdik, belediye başkanı yapınca sessiz mi kalınacak?” diye sordu.