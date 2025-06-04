AKP’li Başkan, belediye binasını satacak

İstanbul’daki AKP’li Pendik Belediyesi tartışma yaratacak bir karara imza attı. 1 milyar TL’ye yavru saray olarak nitelendirilen yeni belediye binası inşa ettiren Pendik Belediye Başkanı AKP’li Ahmet Cin, mevcut belediye binasını da satışa çıkarıyor.

Pendik Belediye Meclisi’nin Haziran ayı oturumunda, Belediye Başkanı Ahmet Cin’in de imzasının yer aldığı bir teklif sunuldu. Teklifte, Pendik Belediye Başkanlığı ana hizmet binasının satışı veya başka taşınmazlar ile takasının yapılması için yetki istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ile Pendik Belediye Meclis Üyesi CHP’li Onur Uğurdan ise yaptığı açıklamayla karar tepki gösterdi. “Pendik halkının vergileriyle yapılmış, yıllarca kamu hizmetine tahsis edilmiş belediye hizmet binamız maalesef Haziran ayı meclisinde satışa çıkartılmak üzere gündeme getirildi” diyen CHP’li Uğurdan şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce parsel parsel taşınmaz satan bu anlayış, artık kendi hizmet binalarını bile satar hâle geldi. Bu bina ihtiyaç fazlası mı, gerçekten boşta mı kaldı bilinmez… Ama bildiğimiz bir şey var: Bu binanın yurt olarak kullanılabilecek nitelikte olmasıdır.

Gençlerin barınma krizi yaşadığı, öğrencilerin kiralar altında ezildiği bir dönemde, bu binayı satmak değil; yurt olarak değerlendirmek zorundayız. Pendik Belediye Meclisi’ndeki tüm partilere açık çağrıda bulunuyoruz: Gelin bu yanlıştan dönelim.”