AKP’li başkan için "YKS’de kopya düzeneği kurdu" iddiası

HABER MERKEZİ

Milyonlarca öğrenci, önceki hafta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) girdi. Urfa Akçakale Belediyesi’nin AKP'li Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan’ın, YKS sınavına giren çocukları için kopya düzeneği kurduğu öne sürüldü.

AKP'li Akçakale Belediye Başkanı Ayhan’ın çocukları K. Ayhan ve Ş. Ayhan’ın, sınav salonunda ses ve görüntü aktarımı yapan kopya düzeneğiyle yakalandığı iddia edildi.

Urfa Ekspres haber sitesinde yer alan habere göre, Eyyübiye Anadolu Lisesi’nde sınava giren çocuklar, üzerlerinde taşıdıkları kopya düzeneğiyle yakalandı. Urfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimi tarafından her iki öğrencinin üzerinde kulaklık ve ses iletimine yarayan düzenek tespit edildiği iddia edildi. Olaya ilişkin tutanak tutulurken teknik cihazlara el konulduğu ve adli sürecin başlatıldığı kaydedildi.

"SKANDALIN ÜZERİ ÖRTÜLEMEZ"

Konuyla ilgili Belediye Başkanı Ayhan, bir açıklama yapmadı.

CHP Urfa milletvekili Mahmut Tanal ise iddialarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Milyonlarca gencin hakkına saldırıdır” dedi. Tanal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de on binlerce genç büyük emekle sınava girerken, bir belediye başkanının çocuklarına bu kopya düzeneğinin kurulmasına göz yumulması, bu suçun teşvik edilmesidir. Bu bir eğitim suçu değil, halkın geleceğine yönelik bir hırsızlıktır. Tutanaklar kaybedilebilir, üstü örtülmek istenebilir. Bu nedenle, sınavın gerçekleştiği okulun tüm kamera kayıtları, bina giriş-çıkış kayıtları derhal muhafaza altına alınmalı, deliller güvenceye alınmalıdır. Şanlıurfa Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve ÖSYM derhal harekete geçmelidir. Aksi takdirde, bu ülkenin tertemiz çocuklarının hakkı organize şekilde gasp edilmiş olur. Bu olay görmezden gelinirse, bu sadece kopya değil, gelecek nesillerin emeklerine açık bir hırsızlıktır. Bu skandalın üzeri örtülemez, örtülmemelidir. İlgililer hakkında acilen işlem yapılmalıdır.”