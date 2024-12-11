AKP’li Başkan ortaklarına çalıştı

Güngören Belediye Başkanı AKP’li Bünyamin Demir’in ticari faaliyet yürüttüğü ortaklarını belediyede yönetici yaptığı hatta bir ortağına da ihale üstüne ihale verdiği ortaya çıktı.

AKP’li Demir, bir grup ortağıyla beraber 2014’te ticari faaliyete bulunmak için birçok vergi kaleminden muaf olan bir kooperatif kurdu. Medhal Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi ismi verilen ve İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre hâlâ aktif olan bu kooperatifin ortakları arasında yer alan Mehmet Seyyar uzun süredir Güngören Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

SKANDALA İMZA ATMIŞTI

Yine kooperatifin kurucuları arasında yer alan Veysel İpekçi ise Güngören Belediye Yardımcısı olarak görev yaparken bir skandala imza atmış ve görevden alınmıştı. İpekçi, 2019’da belediyede çalışan bir şoföre kendisini görünce ayağa kalkmadığı için ‘‘tuvalet önünde oturma’’ cezası vermişti. Görüntüler sosyal medyada yayımlanınca büyük tepki çekti. Belediye Başkanı Demir, ‘‘Belediyemizde meydana gelen üzücü olaydan dolayı ilgili başkan yardımcımızın istifası alınmıştır’’ dedi. Demir 2017’de yine Medhal Hizmet Ve Dayanışma Kooperatifi’ni kurdu. Hâlâ aktif olan bu kooperatifin ortakları arasında yer alan Muhammed Gider ise aynı zamanda Kant Yazılım isimli şirketin sahibi. Kamu ihale Kurumu kayıtlarına göre bu şirket, kurulduğu günden beri sadece Güngören Belediyesi’nden ihale aldı. Belediye beş ayrı ihale için şirketle toplam 2 milyon 766 bin TL’lik sözleşme imzaladı. Tüm ihaleler pazarlık usulüyle yapıldı.

Güngören Belediye Meclisi’nin CHP Grup Başkanvekili Ergün Edepali ise yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanı Demir, ticari faaliyette bulunmak için iki kooperatif kuruyor. Sonra görüyoruz ki ortaklarını belediye başkan yardımcısı yapmış. Hatta bir ortağına ihale üstüne ihale vermiş. Demir, aynı zamanda bir kamu kurumu olan belediyeyi adeta bir şirket gibi yönetmekte. Biz eş dost, akraba kayırmacılığının sonuna kadar karşısındayız. Halkın vergileriyle oluşan belediye bütçesinin de yandaşlara nasıl pay edildiğini kamuoyuna duyurmaya devam edeceğiz. Belediye yöneticileri de eski ortaklardan değil liyakatli, işinin ehli isimlerden seçilmeli” dedi.