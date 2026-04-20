AKP’li başkan şikayet etti: CHP'li Büyükşehir Belediyesi için soruşturma izni istendi

Yerel seçimlerin ardından CHP’li belediyeler üzerindeki operasyonlar hız kesmezken, Eskişehir de bu sürece eklendi.

halktv.com.tr'nin haberine göre; AKP Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın 10 Nisan 2026’da savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile geçtiğimiz hafta görevinden ayrıldığını açıklayan ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen hakkında “resmi belgede sahtecilik” ve “görevi kötüye kullanma” iddialarıyla İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti.

HEDEFTE MANSUR YAVAŞ VAR

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı, 2023’te Karabük’teki seçim mitinginde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) araçlarının kullanıldığı iddiasıyla Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni vermişti.

Yavaş, bu soruşturma izninin verilmesinin ardından bir basın toplantısı düzenleyerek hakkındaki iddialara tek tek yanıt vermişti. Yavaş, bu basın toplantısında "Herhangi bir konuda belediye incelemeye geliyor. Bakıyor hiçbir şey yok. Raporunu tanzim edip süresinde bakanlığa götürüyor. Soruşturma evrakını veriyoruz. Bakıyoruz bu müfettiş tekrar geri gelmiş.

Anlıyoruz ki diyorlar ki ya bir şey bulamadın mı? İllaki senin bir şey bulman lazım. Git tekrar iyi bir incele bakalım ne bulabilirsin. Ne bulacaksınız ki? Yok. Biz para yemiyoruz. Haram yemiyoruz. Bulamazsınız.” ifadelerini kullanmıştı.

Dün de iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, İçişleri Bakanlığı’nın, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte 11 kişi hakkında soruşturma izni verdiğini yazmıştı.

ABB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve Mansur Yavaş hakkında yandaş basında yer alan haberlere göre soruşturma açıldığı bilgisi verilmiştir. Ancak; konuyla ilgili tarafımıza yapılmış herhangi bir resmi bildirim bulunmamaktadır.

Haberde konu edilen süreç yeni değildir.

İlgili dosya, 2022 yılından bu yana devam eden ve hâlen tahkim sürecinde bulunan teknik ve hukuki sürecin devam ettiği bir dosyadır. Bu nedenle ortada kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı gibi, kamu zararına ilişkin verilmiş nihai bir hüküm de yoktur.

Devam eden bir sürecin, sonuçlanmış ve kesinleşmiş gibi sunulması; kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı çabasıdır.

Tarafımıza konuyla ilgili ulaşan herhangi bir yazı belge gelmesi halinde de kamuoyu şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir."